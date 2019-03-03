Yurt Dışından Alışverişteki Vergi Kaybını Engellemek için 3 Aşamalı Plan Masada!
Yurtdışından online alışverişte uygulanan 22 Euro'luk Vergi Muafiyeti'nin kaldırılması gündemde. YurtDışından Alışverişte Vergi Muafiyeti Kalkabilir, 22 Euro Sınırı Kalkıyor mu?
Hazine ve Maliye
Bakanı Berat Albayrak
'ın yaptığı açıklamaya göre, yurtdışından "Mektup" adı altında gönderilen ve 22 Euro altındaki ürünlerin, gümrük vergisiz getirilmesinin önüne geçmek için girişimler hızlandırılıyor.
Yurtdışından online alışverişin giderek arttığını ve "Mektup" adı altında 60 Milyon ticari ürünün ülkeye girdiği belirtildi. Bu ürünlerin piyasa değerinin ise 20 Milyar TL civarında. Bakan açıklamasında "Bir ülkeden 26 milyon mektup geliyor" sözleriyle dikkat çektiği yurt dışı alışverişleri ekonomide büyük kayba neden olmaya başladığını belirtti.
Güvenli Online Alışveriş Rehberi Amazon
, Aliexpress ve Gearbest gibi sitelerden yapılan alışverişlerde gümrük vergisi 22 euro olarak uygulanıyor. Ürünlerin toplam tutarı 22 Euro'ya aşarsa gönderim AB
üyesi ülkelerden yapılırsa Yüzde 18, diğer ülkelerden ise yüzde 20 Gümrük Vergisi Uygulanıyor.
Amazon 22 euroyu aştığında gümrük vergisini ücrete eklerken, Aliexpress ve Gearbest gibi siteler böyle bir uygulama yapmıyor. Satın alınan ürünler ülkeye girişlerinde Gümrük Memurları tarafından incelenirse vergi uygulanıyor.
YurtDışından Alışverişte Vergi Muafiyeti Kalkabilir, 22 Euro Sınırı Kalkıyor mu? Online Alışveriş Yapanları ilgilendiren Üç Aşamalı Planda Tam Bu Noktada Konuşuluyor.
Birinci aşamada PTT
'nin bu alanda hızlı kargo sistemine geçmesi ve tüm trafiğin Ticaret Bakanlığı
tarafından denetlenmesi öngörülüyor.
İkinci aşamada ise 22 euronun altındaki satışlara uygulanan vergi muafiyetinin kaldırılması düşünülüyor.
Son aşamada ise bireysel ithalat ile kurumsal ithalat arasındaki vergi farkı minimize ediliyor.
Mevcut Gümrüksüz Alışveriş Limiti Hakkında Detaylı Bilgiler