Yurtdışından Alışverişte Yeni Yöntem, İcanbring.it – Denediniz Mi?

Yurtdışından alışverişi, gezginler yoluyla sağlayan yeni pazaryeri platformu- icanbring.itYurtdışından Alışverişte Yeni Yöntem icanbring.it hakkında detaylı bilgiler.Yurtdışından ürün almanın iki ana yolu var. ya yurt dışında olduğunuzda, ilgilendiğiniz bir ürünü satın almak yada yabancı e-ticaret sitelerinden ürün siparişi vermek. Başka bir seçenek ise, yurtdışında olan arkadaşlarınızdan aynı ürünü satın alıp, size getirmelerini istemek. Birçok yabancı e-ticaret sitesinin Türkiye 'ye teslimat hizmeti yoktur. Durum böyle olduğu için, beklenti taşıma yapan şirketlere kalıyor. Bu da, ülkelere bağlı olarak bazen çok pahalı ve geç olabilir. En hızlı ve en uygun yöntem, bir arkadaşın yurtdışından ürünü getirmesini rica etmektir.Fakat her ülkede arkadaşlarımız olabilir mi? veya her hafta İSTANBUL'a (yurtdışı seyahati mi yapıyorlar) ziyaret mi ediyorlar? Cevap: Hayır. Bugün bahsedeceğimiz girişim ??işte tam da bu durum ile ilgili. Bu platform, yurtdışından ülkenize gelen insanlar aracılığıyla istediğiniz ürünü ülkenize getirmeleri için sipariş verebiliyorsunuz. Icanbring.it, farklı ülkelerden ürün satın almak isteyen insanların ve seyahat edenlerin bir araya geldiği sosyal bir platformdur. Platform iki ana kısımdan oluşmaktadır.İlk kısım seyahat eden insanları içerir.Herhangi biri belirli bir rotada seyahat edeceği zaman, seyahatinin detaylarını platforma kaydeder. Karşı taraf olarak istediği ürünü sisteme giren alıcı, istediği ürün seyahat edilen o ülkeden ise, seyahat gerçekleşmeden birkaç gün öncesinden gezgine ürünü alması için teklifte bulunur.Bu durumda (gezgin ile alıcının ürünün getirilmesi konusunda anlaşması halinde), alıcı hizmet için gezginciye belirli bir miktarda ödeme yapar. Platform pazar tabanlı olduğu için fiyatları tarafların kendileri belirler. Bunun dışında gezgin, ürün ve hacmi için fiyat belirleyebilir.İkinci kısım ise,yurt dışından bir ürün isteyen kişilerin, ürün talebinde bulunmasıdır. Örneğin, Japonya 'dan belirli bir ürünü belirli bir fiyatla almak istiyorum gibi. Bu alanda seyahat edecek olan gezginler, ürün tekliflerini Icanbringit ile değerlendirebilirler. Böylece hem seyahat etmiş hem de kazanmış olurlar. Standart taşımacılık yöntemlerinden farklı olarak, bu taşıma yolunun maliyeti daha düşük ve teslimat daha hızlıdır.Girişimin temel iş modeli, satışlardan alınan komisyon bazında oluşturulmuştur. Platform, ödeme güvenliğini sağlamak ve (fraud durumunun önüne geçmek) sahtekarlık durumlarını önlemek için bulut çözümleri kullanmaktadır. Şöyle ki, alıcı taraf gezgine bir ödeme yaptıktan sonra, tutar sistemde tutulur. Gezginin ürünü alıcıya teslim etmesinden sonra, sistemde bekleyen para, hesabına transfer edilir.Yurtdışından Alışverişte Yeni Yöntem icanbring.itStartup'ın kurucularından Eyvaz Huseynov ve Semiha Polat'ın sözlerine göre, şu anda Türkiye, Rusya , MENA ve Doğu Avrupa pazarlarında faaliyet gösteren şirket, bugüne kadar 800'den fazla kullanıcıyla 120 başarılı sipariş gerçekleştirdi ve her ay %10 büyüme kat etti. Hali hazirda, iOS ve Android platformları için mobil uygulama geliştirilmekte. Eyvaz Huseynov, projeyi bir sonraki aşamada LATAM ve Asya pazarlarına taşımayı planladıklarını ifade etti. 6 aydır (bir yılıdır)üzerinde yoğun çaba harcanan projenin, bu yılın temmuz ayında Şili 'deki "Seed G20" yarışında ilk 100 Startup ??listesinde yer almayı başardığını belirtmekte de fayda var.