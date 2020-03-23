Yurtdışından gelen 360 kişi Tekirdağ'da karantinaya alındı - Son Dakika
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Yurtdışından gelen 360 kişi Tekirdağ'da karantinaya alındı

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun 7 ülkeden gelecek 3 bin 358 öğrencinin karantina altına alınacağını açıklamasının ardından yurt dışından gelen, çeşitli görevlerde bulunan vatandaşlar ve öğrencilerden 360 kişi, Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ve Çorlu ilçesindeki öğrenci yurdunda karantina...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun 7 ülkeden gelecek 3 bin 358 öğrencinin karantina altına alınacağını açıklamasının ardından yurt dışından gelen, çeşitli görevlerde bulunan vatandaşlar ve öğrencilerden 360 kişi, Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ve Çorlu ilçesindeki öğrenci yurdunda karantina altına alındı.

Bütün dünyayı etkisi alan korona virüs nedeniyle Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun 7 ülkeden gelecek 3 bin 358 öğrencinin karantina altına alınacağını açıklamasının ardından 2 gün önce Tekirdağ'ın Çorlu ve Süleymanpaşa ilçesine sevkler başladı. Otobüslerle taşınıp Tekirdağ'a getirilen 360 kişi burada 14 gün süre ile karantinada kalacak şekilde öğrenci yurtlarına yerleştirildi.

Yerleştirilme sırasında ekipler özel giysiler ve maskeler takarak çeşitli önlemler aldığı görüldü.

(Halil Dağ/İHA)

Yurtdışından gelen 360 kişi Tekirdağ'da karantinaya alındı

Mevlüt Çavuşoğlu, Süleymanpaşa, Tekirdağ, Çorlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 05:45 Kaynak: İHA

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