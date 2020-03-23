Yurtdışından gelen kolonya taleplerini askıya aldılar, yurtiçine üretiyorlar - Son Dakika
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Yurtdışından gelen kolonya taleplerini askıya aldılar, yurtiçine üretiyorlar

6 saat önce

Yurtdışından gelen kolonya taleplerini askıya aldılar, yurtiçine üretiyorlar Talep üzerine gül ve limon kolonyası üretimini 3 katına çıkardılar Türkiye'de yeni korona virüs vakalarının artmasının ardından kolonyaya olan talepte de artış yaşanıyor.

Yurtdışından gelen kolonya taleplerini askıya aldılar, yurtiçine üretiyorlar

Talep üzerine gül ve limon kolonyası üretimini 3 katına çıkardılar

ISPARTA - Türkiye'de yeni korona virüs vakalarının artmasının ardından kolonyaya olan talepte de artış yaşanıyor. Isparta'da, Gül ve Gülyağı Satış Kooperatifi bünyesindeki Rosense, yurtdışından gelen talepleri askıya aldı ve üretim kapasitesini 3 kat arttırarak, tamamen iç piyasaya üretim gerçekleştiriyor.

Türkiye'de yeni tip korona virüs (Kovid-19) vakalarının görülmesinin ardından kolonyaya olan talep son günlerde daha da arttı. Isparta'da gül üreticilerinin birliği olan Gül ve Gülyağı Satış Kooperatifi (GÜLBİRLİK), talepteki artıştan dolayı bünyesindeki Rosense şirketi üzerinden gerçekleştirdiği üretimini tamamen gül ve limon kolonyası ile sıvı sabun üzerine yoğunlaştırdı. Rosense Müdürü İbrahim Işıldan, korona virüsten dolayı kolonya ve kişisel temizlik bakım ürünlerine olan talepte ciddi artış yaşandığını belirterek, "Özellikle gül ve limon kolonyasına olan talep arttı. Kişisel hijyen bakımlarında korona virüsü bertaraf edebilmek ve korunabilmek amacıyla bazı ürünler hayatımızda daha bir önem arz etmeye başladı. Biz de talepleri karşılamak adına üretimlerimize devam ediyoruz. Üretimimiz şuanda 3 katına çıkmış durumda. Üretimimizi sadece kolonya ile sıvı sabun üzerine yoğunlaştırmış durumdayız" diye konuştu.

"Yurtdışından talep var ama yurtiçine ürün veriyoruz"

Kolonyada sadece yurtiçi taleplerine karşılık verdiklerini belirten Işıldan, yurtdışından da talep geldiğini ancak onlara sevkiyat yapmadıklarını söyledi. Işıldan, "Bu virüs ve bakterilerden korunmanın temel noktası su ve sabun. Ama günlük yaşantımıza devam ettiğimiz veya temas ettiğimiz şüpheli durumlarda kolonya pratik ve etkili bir çözüm" diye konuştu.

Yurtdışından gelen kolonya taleplerini askıya aldılar, yurtiçine üretiyorlar

Isparta, Türkiye, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 08:03 Kaynak: İHA

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