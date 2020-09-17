"Yurtdışından gelen pozitif vakalarda virüs miktarı düşük" - Son Dakika

Yakın Doğu Üniversitesi Covid-19 PCR Laboratuvarı'nda Covid-19'a neden olan SARS-CoV-2'nin yerel yayılımı üzerine yürütülen çalışmalarda, virüs yükünün yani solunum yollarında taşınan virüs sayısının çok yüksek olduğu belirlendi.

13 Temmuz-14 Eylül 2020 tarihleri arasında alınan Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi'ne başvuran kişilerden alınan örnekler üzerinde Yakın Doğu Üniversitesi DESAM Enstitüsü Covid-19 PCR Laboratuvarı'nda yapılan testler sonucunda belirlenen 69 pozitif vakanın ortalama virüs yükünün 2.500.000 kopya olduğu saptandı.

"YEREL VAKALARDA VİRÜS MİKTARI YÜKSEK SEYREDİYOR"

Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı, Tıbbi Mikrobiyoloji ve Viroloji Uzmanı Prof. Dr. Şanlıdağ, Yakın Doğu Üniversitesi Covid-19 PCR Laboratuvarı'nda gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde 13 Temmuz-14 Eylül 2020 tarihleri arasında Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi'ne başvuran kişiler arasında 69 kişinin pozitif saptandığını söyledi.

Yapılan analizlere göre pozitif vakaların ortalama virüs yükünün 2 milyon 500 bin olduğunu vurgulayan Şanlıdağ, yerel vakaların önemli bir bölümünde kuşkulu temas öyküsünün bulunmadığı; yani kişilerin virüsü kimden, nasıl aldıklarını bilmediklerini, pozitif vakaların yaş ortalamasının 31 ve yüzde 72'sininde erkek olduğunu ifade etti.

Prof. Dr. Şanlıdağ, "1 Temmuz - 9 Eylül 2020 tarihleri arasında ülkeye hava ve deniz yoluyla gelen ve Yakın Doğu Üniversitesi Covid-19 PCR Laboratuvarı'nda pozitif saptanan 65 kişinin yüzde 70'nin erkek olduğunu ve vakaların taşıdığı ortalama virüs miktarının 25 bin olarak tespit edildiğini söyleyerek, "İki grup arasında virüs yükü bakımından ortalama 100 kat fark bulunuyor. Ülkeye girişlerde çift PCR stratejisi uygulanıyor. İlk PCR testleri negatif çıkan kişilerin ülkeye giriş yaptıktan sonra yapılan ikinci PCR testlerinde pozitif saptanmaları; kişilerin hastalığın başlangıç aşamasında olabileceklerini ve düşük miktarda virüs taşıdıklarını düşündürüyor" diye konuştu.

"HASTALIĞIN BULAŞMASI İÇİN 300 VİRÜS YETERLİ"

Bilimsel araştırma sonuçlarına bakıldığında hastalığa yakalanmak için en az 300 virüsün alınmasının yeterli olduğunu dile getiren Prof. Dr. Şanlıdağ, "Oldukça düşük bir miktar ve herkesin azami özeni göstermesi gerekiyor. O nedenle kapalı yerlerde, kalabalık ortamlarda bulunmaktan kaçınılmalı, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulmalı" şeklinde konuştu.

(İHA)