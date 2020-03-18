Yurtdışından gelen vatandaşlar Kocaeli'deki yurtlara yerleştirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yurtdışından gelen vatandaşlar Kocaeli'deki yurtlara yerleştirildi - Son Dakika

Yurtdışından gelen vatandaşlar Kocaeli'deki yurtlara yerleştirildi

17 dakika önce

KORONAVİRÜS nedeniyle bulundukları ülkelerden Türkiye'ye getirilen vatandaşlar, Kocaeli'de hazırlanan Kredi ve Yurtlar Kurumu'na ait öğrenci yurduna yerleştirildi.

Yurtdışından gelen vatandaşlar Kocaeli'deki yurtlara yerleştirildi, System.String[]

KORONAVİRÜS nedeniyle bulundukları ülkelerden Türkiye'ye getirilen vatandaşlar, Kocaeli'de hazırlanan Kredi ve Yurtlar Kurumu'na ait öğrenci yurduna yerleştirildi.

Çeşitli sebeplerle yurt dışına çıkan ve koronavirüs salgını nedeniyle bulundukları ülkelerde mahsur kalan Türk vatandaşları, özel uçuşlar ile Türkiye'ye getirilmeye devam ediyor. Salgın nedeniyle karantinaya alınan vatandaşlar, gün boyu İstanbul'da belirlenen yurtlara yerleştirilmelerinin ardından, sabaha karşı 05.00 sıralarında İzmit'teki yurtlara getirilmeye başlandı. İzmit'e ilk gelen 164 kişilik kafile, Canfeda Hatun Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi. Yabancı ülkelerden dönen toplam 869 kişinin 14 günlük karantina süresini İzmit'teki yurtlarda geçireceği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Otobüslerin gelişinden görüntüler

Anons

Detay

Haber-Kamera: Dinçer AKBİR - Alişan KOYUNCU/ İZMİT(Kocaeli),


Yurtlar Kurumu, Türkiye, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 06:02 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: BDDK kredi ödemelerindeki gecikmelere esneklik tanıdı
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs karantinası için yurtlarını boşaltan öğrencilerden helallik istedi Türkiye'de koronavirüsten ilk ölüm gerçekleşti
Merkel'in halefi Merz, Koronavirüse yakalandı Merkel'in halefi Merz, Koronavirüse yakalandı         
17:25
Boris Johnson'ın babası, oğlunun sosyal izalasyon çağrısına meydan okudu Boris Johnson'ın babası, oğlunun sosyal izalasyon çağrısına meydan okudu         
16:56
Pekin yönetiminden Trump'ın Pekin yönetiminden Trump'ın "Çin virüsü" paylaşımına cevap: ABD, Çin'i karalamaya çalışıyorlar         
16:38
Fenerbahçe'den Yalçın Koşukavak açıklaması: Bazı temaslarımız oldu, sezon sonu yeniden görüşeceğiz Fenerbahçe'den Yalçın Koşukavak açıklaması: Bazı temaslarımız oldu, sezon sonu yeniden görüşeceğiz         
15:40
Koronavirüs önlemleri neticesinde kafeler kapatılırken, sokaklar boş kaldı Koronavirüs önlemleri neticesinde kafeler kapatılırken, sokaklar boş kaldı         
15:11
Koranavirüs ve soğuk algınlığı nasıl ayırt edilir? Uzman isim aradaki farkları açıkladı Koranavirüs ve soğuk algınlığı nasıl ayırt edilir? Uzman isim aradaki farkları açıkladı         
14:28
Koronavirüs şüphesi bulunan Bifouma'nın test sonucu negatif çıktı Koronavirüs şüphesi bulunan Bifouma'nın test sonucu negatif çıktı         
12:21
İlk koronavirüs aşısı yapılan kadın: Kendimle gurur duyuyorum İlk koronavirüs aşısı yapılan kadın: Kendimle gurur duyuyorum         
11:47
İtalya'da yaşayan Serra Yılmaz, sağlık durumu hakkında bilgi verdi İtalya'da yaşayan Serra Yılmaz, sağlık durumu hakkında bilgi verdi         
09:55
Koronavirüs Galatasaray'ı da vurdu! Yıldız futbolcu karantinada Koronavirüs Galatasaray'ı da vurdu! Yıldız futbolcu karantinada         
08:48
Beklenen haber sonunda geldi! Koronavirüs için ilk aşı bugün yapıldı Beklenen haber sonunda geldi! Koronavirüs için ilk aşı bugün yapıldı         
08:22
Sağlık Bakanı Koca, mikrofon dağıtılmadığı için sitem eden gazeteciden özür diledi Sağlık Bakanı Koca, mikrofon dağıtılmadığı için sitem eden gazeteciden özür diledi         
08:05
Aykut Kocaman: Şu an Fenerbahçe'ye dönme gibi bir şey yok Aykut Kocaman: Şu an Fenerbahçe'ye dönme gibi bir şey yok         
08:03
Koronavirüse yakalanan Burak Akkul'un doktoruyla paylaştığı fotoğraf sosyal medyada tepki çekti Koronavirüse yakalanan Burak Akkul'un doktoruyla paylaştığı fotoğraf sosyal medyada tepki çekti         
07:58
Trump, dünyanın bir numaralı sorunu haline gelen koronavirüse yeni isim taktı: Çin Virüsü Trump, dünyanın bir numaralı sorunu haline gelen koronavirüse yeni isim taktı: Çin Virüsü         
07:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2020 06:20:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yurtdışından gelen vatandaşlar Kocaeli'deki yurtlara yerleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]