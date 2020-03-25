Yurtdışından getirilen 401 öğrenci Samsun'da yurtlara yerleştirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yurtdışından getirilen 401 öğrenci Samsun'da yurtlara yerleştirildi - Son Dakika

Yurtdışından getirilen 401 öğrenci Samsun'da yurtlara yerleştirildi

1 saat önce

Yurtdışından getirilen 401 öğrenci Samsun'da yurtlara yerleştirildiYURT dışında eğitim gören 401 öğrenci, 14 gün karantinada tutulmak üzere Samsun'a getirildi.

Yurtdışından getirilen 401 öğrenci Samsun'da yurtlara yerleştirildi

YURT dışında eğitim gören 401 öğrenci, 14 gün karantinada tutulmak üzere Samsun'a getirildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uçuş yasağı konulan ülkelerin 7'sinden 3 bin 358 öğrencinin Türkiye'ye getirilerek, Sakarya, Sivas ve Samsun'daki yurtlarda karantinaya alınacaklarını açıkladı. Samsun'da karantinaya alınacak 401 öğrenci için nakil işlemleri başladı. İtalya'dan havalanan ve 401 öğrenciyi taşıyan iki uçak gece saatlerinde Çarşamba Havalimanı'na indi. Havalimanı çevresinde de geniş güvenlik önlemleri alındı. Havalimanında pasaport işlemlerinin ardından öğrenciler, sağlık ekipleri tarafından muayene edildi. Ateşi yüksek çıkan öğrenciler, apronda bekleyen ambulanslara bindirilerek, Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Sağlık problemi olmayan diğer öğrenciler ise yoğun sağlık tedbirleri altında kendileri için hazırlanan otobüslere bindirilerek Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kampüsü içerisinde bulunan KYK Münevver Ayaşlı Kız Öğrenci Yurdu'na nakledildi.

DİĞER YURTLAR HAZIR BEKLETİLİYOR

Öğrencilerin 14 gün boyunca kalacağı KYK Münevver Ayaşlı Kız Öğrenci Yurdu'nda da yaklaşık 3 gündür dezenfeksiyon çalışmaları yapıldı. Yurt binası çevresinde de geniş güvenlik önlemleri alındı.

Öte yandan Turgut Özal Kız Öğrenci Yurdu ile Karadeniz Öğrenci Yurdu'nda da dezenfeksiyon çalışmaları yapılarak, iki yurt karantinaya alınacak öğrenciler için hazırlandı.

Yurtdışından getirilen 401 öğrenci Samsun'da yurtlara yerleştirildi

Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye, Samsun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 04:35 Kaynak: DHA

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