YURTDIŞINDAN GETİRİLEN ÖĞRENCİLER KAĞITHANE'DE KARANTİNAYA ALINDI - Son Dakika

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YURTDIŞINDAN GETİRİLEN ÖĞRENCİLER KAĞITHANE'DE KARANTİNAYA ALINDI
22 dakika önce
Anıl UÇAN/-KORONAVİRÜS salgını nedeniyle Avrupa'da kalan yaklaşık 200 öğrenci, uçakla İstanbul'a getirilerek, Kağıthane Sadabat Kız Öğrenci Yurdu'nda karantinaya alındılar.
Anıl UÇAN/-KORONAVİRÜS salgını nedeniyle Avrupa'da kalan yaklaşık 200 öğrenci, uçakla İstanbul'a getirilerek, Kağıthane Sadabat Kız Öğrenci Yurdu'nda karantinaya alındılar.
Yurt dışında Erasmus kapsamında öğrenim gören yaklaşık 200 öğrenci bugün sabah saatlerinde İstanbul Havalimanı'na getirildiler. Buradaki kontrollerinin ardından öğrenciler Kağıthane Sadabat Kız Öğrenci Yurdu'nda karantinaya alındılar. Yaklaşık 200 öğrenci koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 gün karantinada kalacaklar.
Görüntü Dökümü
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-Yurttan detaylar
-Yurtta görevli çalışanlardan detaylar
-Genel detaylar
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 05:54 Kaynak: DHA
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