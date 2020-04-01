YURTDIŞINDAN GETİRİLEN ÖĞRENCİLER KAĞITHANE'DE KARANTİNAYA ALINDI - Son Dakika

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YURTDIŞINDAN GETİRİLEN ÖĞRENCİLER KAĞITHANE'DE KARANTİNAYA ALINDI
6 saat önce
KORONAVİRÜS salgını nedeniyle Avrupa'da kalan yaklaşık 200 öğrenci, uçakla İstanbul'a getirilerek, Kağıthane Sadabat Kız Öğrenci Yurdu'nda karantinaya alındılar.
KORONAVİRÜS salgını nedeniyle Avrupa'da kalan yaklaşık 200 öğrenci, uçakla İstanbul'a getirilerek, Kağıthane Sadabat Kız Öğrenci Yurdu'nda karantinaya alındılar.
Yurt dışında Erasmus kapsamında öğrenim gören yaklaşık 200 öğrenci bugün sabah saatlerinde İstanbul Havalimanı'na getirildiler. Buradaki kontrollerinin ardından öğrenciler Kağıthane Sadabat Kız Öğrenci Yurdu'nda karantinaya alındılar. Yaklaşık 200 öğrenci koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 gün karantinada kalacaklar.
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 06:07 Kaynak: DHA
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