Yurtdışından havayolu kuryeleri ile uyuşturucu taşıyan çete çökertildi: 14 gözaltı

Fas'tan Türkiye'ye sistemli şekilde uyuşturucu kaçakçılığı yapan uluslararası çete hesabına kuryelik yapan yabancı uyruklu 3 kadın ile çete lideri ve oğlu da dahil 14 şüpheli yakalandı. Uyuşturucu çarkını deşifre eden polisin operasyonu ile yakalanan çete liderinin, ünlü uyuşturucu kaçakçısı firari Urfi Ç.'nin kardeşi A.Ç. ile kardeşinin oğlu C.Ç. olduğu ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fas'tan Türkiye'ye havayolu üzerinden uyuşturucu madde getirdiği tespit edilen bir suç örgütünü takibe aldı. Yaklaşık 8 ay boyunca yürütülen soruşturma çerçevesinde yurt dışından ülkeye sistemli şekilde uyuşturucu kaçakçılığı yapan çete hesabına kuryelik yapan 3 kadın kurye belirlendi. Uyuşturucu kaçakçılarının çalışma yöntemi ve çetenin lideri deşifre edildi. Soruşturma çerçevesinde 3 farklı tarihte yakalanan örgüt üyesi kadın kuryelerin yapılan kontrollerinde, 774 parça kapsül halinde toplam ağırlığı 4 kilo 862 gram olan toz esrar maddesi ele geçirildi. Bu operasyonlarda 6 şüpheli tutuklandı.

SİSTEMLİ ŞEKİLDE UYUŞTURUCU KAÇAKÇILIĞI YAPAN ÇETE ÇÖKERTİLDİ

Çalışmaların devamında önceki gün İstanbul'da 3 ilçede ve Tekirdağ'ın sahil ilçelerinden Marmaraereğlisi'nde hassas burunlu dedektör köpekle gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda, aralarında örgüt lideri A.Ç. ve yardımcısı C.Ç.'nin de bulunduğu 4'ü Fas uyruklu toplam 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Fas'tan Türkiye'ye sistemli şekilde uyuşturucu kaçakçılığı yapan çetenin lideri ve yöneticisi de dahil toplam 14 kişinin yakalandığı operasyonda, 6 kişi tutuklanırken, çete liderinin, ünlü uyuşturucu kaçakçısı Urfi Ç.'nin kardeşi A.Ç. ile kardeşinin oğlu C.Ç. olduğu ortaya çıktı. Operasyonu son anda fark eden çete lideri A.Ç. ile C.Ç., yurt dışına firar etmek üzereyken yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi. Kadın kuryelerin uyuşturucu kapsüllerini yutarak ülkeye midelerinde soktukları anlaşıldı.

Ara ve ana operasyonlarda yakalanan 14 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Çete lideri A.Ç. ve C.Ç. de dahil geri kalan 8 şüphelinin İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesindeki sorgusu sürüyor.

(Sadık Kahraman - İHA)