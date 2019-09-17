Son Dakika Haberleri: Yurtdışından kargo ile uyuşturucu sevkiyatına polis operasyonu
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Yurtdışından kargo ile uyuşturucu sevkiyatına polis operasyonu

34 dakika önce

Kuşadası'nda kargo aracılığı ile gerçekleştirilen uyuşturucu sevkiyatı polisin operasyonuyla ortaya çıkarıldı.

Yurtdışından kargo ile uyuşturucu sevkiyatına polis operasyonu, System.String[]

Kuşadası'nda kargo aracılığı ile gerçekleştirilen uyuşturucu sevkiyatı polisin operasyonuyla ortaya çıkarıldı.


Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekipleri, bir kargo şirketi aracılığı ile yurtdışından uyuşturucu madde gönderildiğini tespit etti. Söz konusu kargo şirketine baskın düzenleyen narkotik ekipleri,yurt dışından gelen kutu içerisindeki 14.13 gram reçine esrar maddesini ele geçirdi. Uyuşturucu maddeye el koyan narkotik ekipleri, uyuşturucu kargonun göndericisinin H.A., alıcısının ise C.E. olduğunu belirledi. Polis ekipleri, isimleri belirlenen uyuşturucu göndericisi ile alıcısını yakalamak için çalışma başlattı. - AYDIN

Kuşadası, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 01:22 Kaynak: İHA
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