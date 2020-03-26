Son Dakika › Güncel › Yurtdışından tahliye edilen Türk vatandaşları karantina süresinin dolmasını bekliyor - Son Dakika
Yurtdışından tahliye edilen Türk vatandaşları karantina süresinin dolmasını bekliyor
6 saat önce
Karantina altındaki vatandaşlara yapılan yemek servisinden detaylar Karantina altındaki vatandaşların odalarından detaylar Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) karşısında farklı ülkelerden tahliye edilen 266 Türk vatandaşı, Bolu'da yerleştirildikleri Kredi Yurtlar Kurumu Hayreddin Tokadi Yurdundaki...
Karantina altındaki vatandaşlara yapılan yemek servisinden detaylar
Karantina altındaki vatandaşların odalarından detaylar Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) karşısında farklı ülkelerden tahliye edilen 266 Türk vatandaşı, Bolu'da yerleştirildikleri Kredi Yurtlar Kurumu Hayreddin Tokadi Yurdundaki 14 günlük karantina süresinin dolmasını bekliyor.
Türk Hava Yollarının (THY) düzenlediği uçuşlarla 10'u Kolombiya, 39'u Yunanistan, 23'ü İsveç, 138'i Fransa, 22'si Kazakistan, 34'ü Ukrayna'dan getirilen ve Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gölköy Yerleşkesindeki yurtta misafir edilen Türk vatandaşları sağlık personelince günde 2 kez kontrol ediliyor.
Karantinalarını 2 hafta içinde tamamlayacak misafirlere günde 3 öğün yemek verilen yurtta güvenlik görevlilerinin yanı sıra 4'ü doktor 6 sağlık çalışanı ve 12 AFAD personeli hizmet veriyor.
Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 05:02 Kaynak: AA
Son Dakika Yunanistan'da Türk köyü karantinaya alındı Bakan Koca'dan koronavirüs testi açıklaması: Testin gerekliliğine, şikayetlere bakarak hekim karar verir Maaşı evine teslim edilen yaşlı kadın: "Oğlum bunun içinden harçlık alın" Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras: İlk kaybımızı verdik, pozitif vakalarımız artmaya devam ediyor