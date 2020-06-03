Yurtdışından Türkiye'ye yatay geçiş yapacak öğrencilere 'yaz okulu burs desteği' - Son Dakika

Yurtdışından Türkiye'ye yatay geçiş yapacak öğrencilere 'yaz okulu burs desteği'

PANDEMİ dolayısıyla yurt dışında eğitim gören öğrencilere yönelik Yüksek Öğrenim Kurumu'nun (YÖK) aldığı kararla yatay geçiş kontenjanları arttırılarak, sınırlandırmalar kaldırılırken, öğrenciler için yaz okulu burs desteği de hayata geçiriliyor.

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PANDEMİ dolayısıyla yurt dışında eğitim gören öğrencilere yönelik Yüksek Öğrenim Kurumu'nun (YÖK) aldığı kararla yatay geçiş kontenjanları arttırılarak, sınırlandırmalar kaldırılırken, öğrenciler için yaz okulu burs desteği de hayata geçiriliyor.

Yurdışında eğitimlerini sürdüren öğrencilerin pandemi sonrası öğrenimlerini Türkiye'de sürdürmek istemesi üzerine YÖK harekete geçti. Öğrenciler bu süreçte, sağlık endişeleri nedeniyle okuduğu üniversiteye dönemezken, bulunduğu ülkedeki salgına ilişkin riskler de eğitime ara vermelerine neden oluyor. Tüm bu koşullar nedeniyle YÖK'ün yapmış olduğu düzenlemeler çerçevesinde yurtdışı kontenjanlar arttırıldı ve bir takım sınırlandırılmalar kaldırıldı. Bu süreçte yatay geçiş şartları kapsamında eğitime Türkiye'de devam etmek isteyen öğrencilere, Bahçeşehir Üniversitesi tarafından çeşitli oranlarda 'Yaz Okulu Burs desteği' de sağlanacak. Yaz okulunun yanı sıra, kabul aldığı ülkeye gidemeyen ya da sağlık endişeleri gerekçesiyle dönmek istemeyen öğrenciler, normal eğitim öğretim dönemi içerisinde eğitimlerini üniversiteden almaya devam edebilecek.

ALINAN DERSLER KENDİ ÜNİVERSİTELERİNDE DE GEÇERLİ OLACAK

'Öğrenci merkezli' hazırlanan programın detayları ise şu şekilde; "Pandemi sürecinde öğrencilerin mağdur olmaması adına YÖK'ün atmış olduğu adımlara bir yenilik daha ekleyen Bahçeşehir Üniversitesi, eğitimlerine Türkiye'de devam etmek isteyen ve pandemi nedeniyle endişe duyan öğrencilere kapılarını açtı. Öğrencilerin hem gerekli eğitimleri almasını hem de pandemi sürecini sorunsuz atlamasına katkısı olacak 'Yaz Okulu Burs Desteği' öğrencinin yatay geçiş öncesinde kredi almasını da sağlıyor. Yaz okulunun ardından yatay geçiş yapmak istemeyen öğrencilerin, yaz okulunda almış oldukları dersler kendi üniversitelerinde de geçerli olabilecek."

DÖNMEK İSTEMEYEN ÖĞRENCİLER, EĞİTİME DEVAM EDEBİLECEK

Küresel salgın nedeniyle 2020-2021 eğitim öğretim yılı güz dönemiyle sınırlı olan YÖK kararı, birinci sınıf ve son sınıf da dahil bütün sınıflara yatay geçiş başvurusunu kapsıyor. Okudukları sınıf ne olursa olsun eğitimlerine Türkiye'de devam etmek isteyen öğrenciler için Bahçeşehir Üniversitesi tarafından çeşitli oranlardaki burs desteği sağlanacak. Yaz okulu sonrası, okuduğu ülkeye dönmek istemeyen veya kabul aldığı ülkede eğitimine başlayamayan öğrenciler, normal dönemde de Bahçeşehir Üniversitesi'nde eğitimlerine devam edebilecek. Pandemi süresince misafir öğrenci olarak eğitimlerine devam edecek öğrenci bu sayede, dönem kaybı yaşamayarak, derslerinden geri kalmayacak.

Öte yandan, detaylı bilgi almak ve başvuru yapmak isteyen öğrencilerin https://aday.bau.edu.tr/yatay-gecis-basvuru linkini kullanabileceği belirtildi.


- İstanbul
Bahçeşehir Üniversitesi, Yüksek Öğrenim Kurumu, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.06.2020 10:47 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yurtdışından Türkiye'ye yatay geçiş yapacak öğrencilere 'yaz okulu burs desteği' - Son Dakika

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