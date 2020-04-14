Yurtdışından yurda getirilen 248 kişi 'Ölürüm Türkiye'm şarkısı ve Türk bayrakları ile karşılandı - Son Dakika

Yurtdışından yurda getirilen 248 kişi 'Ölürüm Türkiye'm şarkısı ve Türk bayrakları ile karşılandı

Yurtdışından yurda getirilen 248 kişi 'Ölürüm Türkiye'm şarkısı ve Türk bayrakları ile karşılandı Kuveyt'ten getirilen 248 kişi Kayseri'de karantinaya alındı Kuveyt'ten yurda getirilen ve aralarında çocuklarında bulunduğu 248 kişi, Kayseri'de kalacakları yurdun önünde 'Ölürüm Türkiye'm şarkısı...

Yurtdışından yurda getirilen 248 kişi 'Ölürüm Türkiye'm şarkısı ve Türk bayrakları ile karşılandı Kuveyt'ten getirilen 248 kişi Kayseri'de karantinaya alındı KAYSERİ - Kuveyt'ten yurda getirilen ve aralarında çocuklarında bulunduğu 248 kişi, Kayseri'de kalacakları yurdun önünde 'Ölürüm Türkiye'm şarkısı ve Türk bayrakları ile karşılandı. Korona virüs tedbirleri kapsamında Kuveyt'ten yurda getirilen ve aralarında çocuklarında bulunduğu 248 kişiyi taşıyan uçak, Kayseri Erkilet Havaalanı'na indi. Yoğun güvenlik önlemleri altında otobüslere alınan 248 kişi, 14 gün boyunca karantinada tutulacakları Talas ilçesinde bulunan Melikgazi Yurt Müdürlüğü'ne getirildi. Görevliler, yurdun önünde vatandaşlara Türk bayrağı verirken, ayrıca, Ölürüm Türkiye'm şarkısını dinletti. Yurtdışından getirilen vatandaşlarda ellerindeki Türk bayraklarını sallayarak şarkıya eşlik etti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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