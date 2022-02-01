Üye Girişi
Kurye sektöründe eylemler dinmiyor! Şimdi sıra Yurtiçi Kargo'da - Son Dakika

Kurye sektöründe eylemler dinmiyor! Şimdi sıra Yurtiçi Kargo'da

01.02.2022 10:45
Kurye sektöründe eylemler dinmiyor! Şimdi sıra Yurtiçi Kargo'da

Yurtiçi Kargo çalışanları kendilerine yapılan %17 zam için eyleme geçti. Bu sabah saat 09.00'da kontak kapatarak Varyap Plaza Yurtiçi Kargo Müdürlüğü önünde buluşan Yurtiçi Kargo çalışanları, "Yurtiçi Kargo çalışanları olarak iş ortağı adı altında hiçbir gelir elde edemeyen emekçileriz. Hiçbir güvencemiz yok. Şirket bize % 17 zammı reva gördü." açıklamalarında bulundu.

Geçen hafta Trendyol kuryelerinin yaptığı eylemden sonra Yemeksepeti de eylem başlatmıştı. Şimdi ise kendilerine yapılan %17'lik zam için eyleme geçen Yurtiçi Kargo çalışanları Varyap Plaza Yurtiçi Kargo Müdürlüğü önünde buluşuyor.

YURTİÇİ KARGO BAKSANA, KAÇ KİŞİYİZ SAYSANA"

Yurtiçi Kargo çalışanları kendilerine yapılan %17 zam için bu sabah saat 09.00'da kontak kapatarak Varyap Plaza Yurtiçi Kargo Müdürlüğü önünde buluşup eyleme geçti. Twitter üzerinden yapılan açıklamalarda işten atılan arkadaşları, zam ve dağıtılacak parça sayıları hakkında açıklamalarda bulunuldu.

Yurtiçi Kadro çalışanları eylem düzenliyor! Bu sefalete son verin

"Yurtiçi Kargo baksana, kaç kişiyiz saysana!

Bize enflasyonun altında %17 zam verdiniz, itiraz eden 20 arkadaşımızı işten attınız. Biz arkadaşlarımızı yalnız bırakır mıyız? Konvoylarla geliyoruz. İstikamet, Varyap Plaza!

Halkımız! Yanımızda olun!"

"KAMUOYUNA DUYURUMUZDUR"

"Yurtiçi Kargo çalışanları olarak kamuoyuna duyurumuz:

Bu sabah 9.00'da %17 zamma ve sözleşme fesihlerine karşı haklarımızı almak için Varyap Plaza Yurtiçi Kargo Bölge Müdürlüğü önünde olacağız. Halkımızı bizimle dayanışmaya çağırıyoruz."

Yurtiçi Kargo çalışanları olarak iş ortağı adı altında hiçbir gelir elde edemeyen emekçileriz. Hiçbir güvencemiz yok ve sadece parça başı ücret alıyoruz. Parça sayılarımız da bir çok şubede çok düşük. Şirket ise bize % 17 zammı reva gördü. Bu zam üzerine şirkete taleplerini dile getiren İstanbul Yasemin DDN Şubesi'nden 20 çalışma arkadaşımızın sözleşmesi fesh edildi.

Biz, bu sabah 09.00'da kontak kapatarak Varyap Plaza Yurtiçi Kargo Müdürlüğü önünde buluşacağız.

1. %40 zam yapılsın.

2. Dağıtılacak parça sayıları artırılsın.

3. Sözleşme fesihleri iptal edilsin, hiçbir çalışma arkadaşımızın sözleşmesi fesh edilmesin." paylaşımında bulunuldu.

Yurtiçi Kadro çalışanları eylem düzenliyor! Bu sefalete son verin
Yurtiçi Kadro çalışanları eylem düzenliyor! Bu sefalete son verin
Yurtiçi Kadro çalışanları eylem düzenliyor! Bu sefalete son verin
Yurtiçi Kadro çalışanları eylem düzenliyor! Bu sefalete son verin
Yurtiçi Kadro çalışanları eylem düzenliyor! Bu sefalete son verin
Yurtiçi Kadro çalışanları eylem düzenliyor! Bu sefalete son verin
Yurtiçi Kadro çalışanları eylem düzenliyor! Bu sefalete son verin
Yurtiçi Kadro çalışanları eylem düzenliyor! Bu sefalete son verin
YORUMLAR
500

Yurtiçi Kargo, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kurye sektöründe eylemler dinmiyor! Şimdi sıra Yurtiçi Kargo'da - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
10:39 Okan Bayülgen şoförünün açtığı davayı kaybetti! Faiziyle ödeme yapacak
10:37 Kırk yıllık zevkimizden de olduk! Kahvenin kilosu 140 TL'ye kadar çıkınca talep azaldı
10:36 Eski Galatasaraylı Ribery'den futbolseverleri üzecek karar! Kramponlarını asıyor, futbolu bırakıyor
10:27 Ocak ayında üretici ile market arasındaki fiyat farkı 4,5 kata yaklaştı
10:20 Survivor'da yaşanan aşk üçgenine eski yarışmacı Sahra Işık'tan yorum: Büyük yanlış yaptılar
10:12 Hafriyat kamyonunun çarpmasıyla yola savruldular! 2 çocuk annesi sıkışarak hayatını kaybetti
10:10 10. Cumhurbaşkanı Sezer'den yıllar sonra gelen mesaj: Akıl ve bilimden uzaklaşan toplumların ne durumlara düştüğünü biliyoruz
10:09 ABD'li milyarder altın yerine kriptoya yatırım yaptı, parasını bir gecede kaybetti
10:07 Messi 10 numarayı giydiğine bin pişman oldu! PSG'ye yıllar sonra kabusu yaşattılar
10:07 Üç Kuruş'ta neler oldu? Leyla, Efe'nin sırrını abisine söyledi mi?
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2022 10:55:41. #1.13#
SON DAKİKA: Kurye sektöründe eylemler dinmiyor! Şimdi sıra Yurtiçi Kargo'da - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement