Kurye sektöründe eylemler dinmiyor! Şimdi sıra Yurtiçi Kargo'da - Son Dakika

Geçen hafta Trendyol kuryelerinin yaptığı eylemden sonra Yemeksepeti de eylem başlatmıştı. Şimdi ise kendilerine yapılan %17'lik zam için eyleme geçen Yurtiçi Kargo çalışanları Varyap Plaza Yurtiçi Kargo Müdürlüğü önünde buluşuyor.

YURTİÇİ KARGO BAKSANA, KAÇ KİŞİYİZ SAYSANA"

Yurtiçi Kargo çalışanları kendilerine yapılan %17 zam için bu sabah saat 09.00'da kontak kapatarak Varyap Plaza Yurtiçi Kargo Müdürlüğü önünde buluşup eyleme geçti. Twitter üzerinden yapılan açıklamalarda işten atılan arkadaşları, zam ve dağıtılacak parça sayıları hakkında açıklamalarda bulunuldu.

"Yurtiçi Kargo baksana, kaç kişiyiz saysana!

Bize enflasyonun altında %17 zam verdiniz, itiraz eden 20 arkadaşımızı işten attınız. Biz arkadaşlarımızı yalnız bırakır mıyız? Konvoylarla geliyoruz. İstikamet, Varyap Plaza!

Halkımız! Yanımızda olun!"

"KAMUOYUNA DUYURUMUZDUR"

"Yurtiçi Kargo çalışanları olarak kamuoyuna duyurumuz:

Bu sabah 9.00'da %17 zamma ve sözleşme fesihlerine karşı haklarımızı almak için Varyap Plaza Yurtiçi Kargo Bölge Müdürlüğü önünde olacağız. Halkımızı bizimle dayanışmaya çağırıyoruz."

Yurtiçi Kargo çalışanları olarak iş ortağı adı altında hiçbir gelir elde edemeyen emekçileriz. Hiçbir güvencemiz yok ve sadece parça başı ücret alıyoruz. Parça sayılarımız da bir çok şubede çok düşük. Şirket ise bize % 17 zammı reva gördü. Bu zam üzerine şirkete taleplerini dile getiren İstanbul Yasemin DDN Şubesi'nden 20 çalışma arkadaşımızın sözleşmesi fesh edildi.

Biz, bu sabah 09.00'da kontak kapatarak Varyap Plaza Yurtiçi Kargo Müdürlüğü önünde buluşacağız.

1. %40 zam yapılsın.

2. Dağıtılacak parça sayıları artırılsın.

3. Sözleşme fesihleri iptal edilsin, hiçbir çalışma arkadaşımızın sözleşmesi fesh edilmesin." paylaşımında bulunuldu.