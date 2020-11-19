Yurtiçi Kargo 2 bini aşkın noktada kargo teslimi yapıyor - Son Dakika

Yurtiçi Kargo 2 bini aşkın noktada kargo teslimi yapıyor

19.11.2020 11:13
Yurtiçi Kargo 2 bini aşkın noktada kargo teslimi yapıyor, System.String[]

Yurtiçi Kargo, bu yıl içerisinde hizmet vermeye başlayan anlaşmalı esnaf noktaları ile birlikte Türkiye'nin her bölgesinde 2 bini aşkın noktada kargo teslimi yapmaya başladı.

Yurtiçi Kargo, bu yıl içerisinde hizmet vermeye başlayan anlaşmalı esnaf noktaları ile birlikte Türkiye'nin her bölgesinde 2 bini aşkın noktada kargo teslimi yapmaya başladı.

Yurtiçi Kargo'dan yapılan açıklamaya göre şirket, "YK Plus" projesi ile kargo sektöründe yeni bir dönem başlattı.

İki ay önce başlatılan proje kapsamında sunulan 3 farklı uygulama ile müşterilerine farklı teslimat seçenekleri sunan şirketin 2 aylık bu dönemde on binlerce müşterisi bu hizmetten faydalandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Operasyonel Projeler Grup Müdürü Taylan Ulaş Kuru, YK Plus uygulamasına ülke genelinde yoğun ilgi gösterildiğini belirterek, sadece birkaç ayda teslimat noktası sayısını iki binin üzerine çıkardıklarını aktardı.

Kuru, şunları kaydetti:

"Yurtiçi Kargo olarak kurulduğumuz günden bu yana sektörün ilk temsilcisi olmanın da verdiği sorumlulukla her zaman yeni projelerle kargo sektörünün gelişimine katkı sağlamayı ve müşterilerimize daha iyi hizmet sunmayı hedefliyoruz. YK Plus, müşterilere yeni seçenekler sunuyor. Kargo sektörüne olan ihtiyacın artması sadece ülkemizde değil tüm dünyada kargo sektörde yer alan şirketlerin gelişim göstermesini mecbur kılıyor.

Biz Yurtiçi Kargo olarak 1982'den bu yana her yıl yatırımlarımızı artırarak müşterilerimize verdiğimiz sözü tutmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda müşterilerimize YK Plus projesi ile yeni teslimat seçenekleri sunmaya başladık. Artık e-ticaret üzerinden alışveriş yapan kullanıcılar, Yurtiçi Kargo'nun Teslim Noktası ve 7/24 teslimat seçeneklerini kullanarak kargolarını evlerinde beklemeden teslim alabiliyorlar."

"Tercihi müşterilerimiz yapıyor"

Kuru, esnafların da yoğun ilgisi ile binin üzerinde anlaşmalı teslim noktasına ulaştıkları projemize şube ve acenteleri de dahil ederek teslim noktası sayısını 2 binin üzerine çıkardıklarını bildirdi.

Tercihi müşterilerin yaptığını belirten Kuru, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Müşterilerimiz, e-ticaret sitelerinden yaptıkları alışveriş sonrasında ister adrese teslim seçeneğinden isterlerse Teslim Noktası seçeneğinden yararlanabiliyorlar. Teslim Noktası seçeneğini seçen müşterilerimiz kendilerine en yakın anlaşmalı esnaf noktalarını ve Yurtiçi Kargo'nun şube ve acentelerini sistemden görerek bu noktalardan birini seçebiliyor ve istedikleri zaman kargolarını bu noktalardan teslim alabiliyorlar.

Evde kargo bekleme dönemini sonlandıran Teslim Noktası uygulamasında şimdiden aylık teslimat sayımız on binlere ulaştı. Yurtiçi Kargo olarak hiçbir ücret talep etmeden sunduğumuz hizmet karşılığında, müşterilerimiz adına anlaşmalı esnaf noktalarına teslim edilen kargo başına ödeme yapıyoruz."

"7 gün 24 saat kargo teslimi imkanı sunuyoruz"

Kuru, YK Plus projesi ile birlikte sundukları bir diğer hizmette de 7/24 kargo dolapları uygulaması ile Yurtiçi Kargo müşterilerine haftanın her günü istediği saat kargosunu teslim alabilme imkanı sunduklarını bildirdi.

"Müşterilerimiz Teslim Noktası uygulamasında olduğu gibi e-ticaret alışverişlerinin ardından kargo teslim seçeneği olarak 7/24 kargo dolabı seçeneğini kullanabiliyor. Böylece haftanın her günü istediği saatte giderek 24 saat güvenlik kameraları ile takip edilen kargo dolaplarımızdan kargolarını alabiliyorlar." bilgisini veren Kuru, YK Plus projesi kapsamında Türkiye'nin 81 ilinde araç sahibi olan herkese yeni bir iş seçeneği sunduklarını açıkladı.

Araç sahibi olan herkese kendi işini kurma fırsatı sundukları "Taşıyıcı modelinde" yüzlerce araç sahibi ile anlaşma sağladıklarını aktaran Kuru, Türkiye'nin dört bir yanında transfer merkezlerinin yanı sıra kurdukları 458 Direkt Dağıtım Noktası ile operasyon kapasitesini üst seviyelere çıkardıklarını bildirdi. Kuru, "Kargo kapasitemizi artırmak amacıyla önemli bir projenin daha startını verdik. Gelecek yıl hizmet vermeye başlayacak olan otomasyon sistemine sahip transfer merkezi ile dünyada sayılı merkezler arasında girecek olan transfer merkezini ülkemize kazandıracağız. Bu merkezde saatte 30 bin kargonun işlenecek ve sektörün kapasitesini ciddi oranda artıracak." ifadelerini kullandı.

Yurtiçi Kargo, Türkiye, Esnaf, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Yurtiçi Kargo 2 bini aşkın noktada kargo teslimi yapıyor - Son Dakika Ekonomi


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