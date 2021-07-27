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Yurtiçi Kargo, 'Adalar' için denize indi - Son Dakika

Yurtiçi Kargo, 'Adalar' için denize indi

27.07.2021 14:24

Yurtiçi Kargo, 'Adalar' için denize indi Yurtiçi Kargo, Adalar'da yaşayan kullanıcıları için yeni bir çalışmaya imza attı.

Yurtiçi Kargo, 'Adalar' için denize indi

İSTANBUL - Yurtiçi Kargo, Adalar'da yaşayan kullanıcıları için yeni bir çalışmaya imza attı.

Yurtiçi Kargo, geçtiğimiz yıl hayata geçirdiği YK Plus projesiyle birlikte artan e-ticaret kullanımı karşısında birçok yatırımı ve yeni teslimat seçeneklerini müşterilerinin hizmetine sundu. Artan kargo talebine karşılık başta konut bölgeleri olmak üzere birim ve personel sayısını artıran şirket, bu kapsamda Adalar'da yaşayan kullanıcılarına daha hızlı hizmet vermek amacıyla şirket teknesini denize indirdi.

Proje kapsamında mahalle esnafı ile yaptığı anlaşma sayesinde onları da kargo sürecine dahil eden şirket, teslim noktalarının yanı sıra kargo dolabı uygulamasını da hizmete sundu. E-ticaret kullanıcıları yaptıkları alışveriş sonrasında teslimat seçeneği olarak adrese teslim seçeneğinin yanı sıra, YK Plus Teslim Noktası ya da YK Plus 7/24 Kargo Dolapları alternatifini kullanarak da kargolarını teslim alabiliyorlar. Şu anda kendi birimleri ile birlikte 3 bine yakın teslim noktası ile kullanıcılarına hizmet veren şirket, kargo dolaplarının sayısını artırmaya devam ediyor.

Teslim Noktası uygulamasında mahalle esnafları ile anlaşma sağlayan şirket, e-ticaret kullanıcılarının kargolarını kendilerine yakın anlaşmalı esnaf noktasından almasına imkan veriyor. Böylece işi gereği ya da her hangi bir sebepten dolayı evinde bulunamayacak olan kullanıcılar, kargolarını 3 gün içerisinde istedikleri zaman bu noktalara giderek alabiliyorlar. YK Plus 7/24 Kargo Dolapları uygulamasını tercih eden kullanıcılar da kargolarını haftanın her günü güvenlik kameraları ile takip edilen noktalardan giderek günün her saati telefonlarına gelen şifreyi kullanarak 3 gün içerisinde teslim alabiliyorlar. E-ticaret platformlarında kullanılmaya başlanan yeni teslimat seçeneklerinin daha yaygın hale gelmesi adına şirket, çalışmalarına devam ederek bu platformlarla olan entegrasyon sürecini sürdürüyor.

Yurtiçi Kargo, 'Adalar' için denize indi
Yurtiçi Kargo, 'Adalar' için denize indi
Yurtiçi Kargo, 'Adalar' için denize indi
Yurtiçi Kargo, 'Adalar' için denize indi

E ticaret, konut, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Yurtiçi Kargo, 'Adalar' için denize indi - Son Dakika Ekonomi


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