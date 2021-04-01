Kargo sektöründe akıllı kargo dolapları dönemi başladı

BTK'nın kargo taşımacılığı alanında alternatif dağıtım modellerini mevzuata dahil etmesinin ardından bu alandaki yatırımlarına hız veren Yurtiçi Kargo, akıllı kargo dolapları sistemini devreye aldı.

Hizmet kalitesini artırmak amacıyla geçtiğimiz yıl birçok projeyi hayata geçiren Yurtiçi Kargo, YK Plus çatısı altında yeni bir modeli daha müşterilerin kullanımına sundu. E-ticaret kullanıcıları artık isterlerse alışverişlerinin sonunda teslimat seçeneği olarak YK Plus 7/24 seçeneğini kullanarak haftanın 7 günü 24 saat hizmet veren kargo dolaplarından kargolarını alabilecekler.

Yeni hizmet hakkında şu bilgiler verildi:

Kargoda 7 gün 24 saat teslimat dönemi başladı

Yurtiçi Kargo'nun müşterilerinin kullanımına sunduğu yeni hizmetle 7/24 kargo dolapları ile artık haftanın 7 günü 24 saat kargo teslim almak mümkün olacak. Çevresine yerleştirilen güvenlik kameraları ile sürekli olarak izlenen ve özel bir yazılıma sahip olan kargo dolapları, sadece kullanıcıların telefonlarına gönderilen şifre ile açılabilecek.

Gün içinde evinde olamayacak olan veya çalışan vatandaşlar için büyük kolaylık oluşturan esnaf teslim noktası modelinde olduğu gibi yeni hizmet 7/24 kargo dolapları da e-ticaret kullanıcıları için kolaylık sağlayacak. Yeni hizmet 7/24 ile müşterilerine kesintisiz hizmet sunacağı belirtilen kargo şirketinin, bu seçeneği kullanan e-ticaret kullanıcılarına günün istedikleri saatinde kargolarına ulaşmalarına imkan verecek. Kargoları geldiğinde SMS ile bilgilendirilen kullanıcılar, 3 gün içerisinde haftanın 7 günü 24 saat boyunca güvenlik kameraları ile izlenen kargo dolaplarından kargolarını teslim alabilecekler.

Konut yoğunluğunun yüksek olduğu bölgelere öncelik verilerek sayısının artırılması hedeflenen YK Plus 7/24 kargo dolapları, kargo şirketinin entegrasyon sağladığı tüm e-ticaret siteleri tarafından tüketicilerin kullanımına sunulabilecek. İlk etapta büyük e-ticaret sitelerinin dahil olduğu sistemde, kullanıcılar adrese teslim veya YK Plus Teslim Noktası seçeneklerine alternatif olarak YK Plus 7/24 seçeneğini kullanabilecek. Test uygulamaları yapılan kargo dolapları önümüzdeki hafta aktif olarak hizmet vermeye başlayacak.

Müşteriler, yeni teslimat seçenekleri ile evde kargo beklemek zorunda değil

Kargo şirketinin hayata geçirdiği önemli projelerden bir diğeri de şirketle anlaşma sağlayan esnafların yer aldığı YK Plus Teslim Noktası uygulaması. Bu hizmet ile artık e-ticaret kullanıcıları bu sistemden yararlanarak evde kargo beklemek zorunda kalmıyor. Kullanıcılar alışveriş sonunda teslimat seçeneği olarak isterlerse Yurtiçi Kargo'nun anlaşmalı esnaflarını sistemden görerek kendilerine en yakın olanı seçebiliyor ve istedikleri zaman kargolarını bu noktalardan alabiliyorlar. Kullanıcıların herhangi bir ücret ödemeden yararlanabildiği uygulamada esnaflar da ek gelir imkanı buluyor. 81 ilde uygulanan modelde kargo şirketinin birimleri ile birlikte hizmet veren teslim noktası sayısı ise 3 bine yaklaştı.

Kargolar doğrudan müşteriye

Yurtiçi Kargo, pandemi ile birlikte artan kargo yoğunluğu karşısında yatırım planlarını öne çekerek sektörün kapasitesini artıran çalışmaları hayata geçirdi. YK Plus çatısı altında 4 farklı modeli sektöre kazandıran şirket, müşterilerine alternatif teslimat seçenekleri sunarken teslimat hızını da önemli ölçüde artırdı.

2020 yılında e-ticaret kullanımında yaşanan artış ile birlikte kargo dağıtım ağını güçlendirmek için yatırımlarını hızlandıran kargo şirketi, Doğrudan Dağıtım Noktaları ile e-ticaret gönderilerinin şubelere uğramadan doğrudan tüketiciye ulaştırılmasını sağladı. Türkiye genelinde binden fazla şube ve acente ile hizmet veren şirket, sayısı 51'e ulaşan Doğrudan Dağıtım Noktalarını daha hızlı hizmet verilmesi amacıyla sadece kargo çıkışı yapılacak şekilde kurguladı.

Kargo şirketinin yeni hizmet çatısı altında sektöre kazandırdığı bir diğer model olan YK Plus Taşıyıcı uygulaması ile araç sahibi olanlar da kargo sektörüne dahil oldu. Taşıyıcı modeli ile operasyon kabiliyetini geliştiren kargo şirketi, istihdama da katkı sağladı.

Sektörün en teknolojik markası

Hayata geçirdiği yatırımlarla sektörün gelişimine katkı sağlayan kargo şirketini, müşterilerine sunduğu teknolojik hizmetlerle üst üste ikinci kez Tech Brands Turkey organizasyonunda ödüle layık görüldüğü bildirildi.

Tech Brands Turkey'in enerjiden dayanıklı tüketim mallarına, havayollarından otomotive, özel eğitim kurumlarından bankalara kadar 26 sektörde hizmet veren şirketlerle ilgili yaptığı ankette tüketicilerin verdiği yanıtlara göre kargo sektörünün en teknolojik markasının Yurtiçi Kargo olduğu açıklandı. - İSTANBUL