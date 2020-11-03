Yurtiçi Kargo Ayda'nın tüm eğitim masraflarını karşılayacak - Son Dakika

İZMİR'DE yaşanan depremde enkaz altında kalan ve 91 saatlik arama kurtarma çalışmaları sonrasında canlı ulaşılan minik Ayda'nın tüm eğitim masraflarını Yurtiçi Kargo üstlenecek.

İzmir'de yaşanan 6.6 şiddetindeki depremin ardından tüm Türkiye'nin gözleri enkaz altında kalan vatandaşlarımızdan gelecek güzel haberlere kitlenmişti. Aradan geçen saatlerin ardından umutların azaldığı bir anda arama kurtarma ekiplerinden gelen güzel haberle yeniden umutlarımız yeşerdi. 91 saatlik çalışmaların ardından arama kurtarma ekipleri 4 yaşındaki Ayda'ya ulaştı.

"AYDA BİZİM KIZIMIZ"

Yurtiçi Kargo Ayda'nın enkaz altından kurtarılmasının ardından yaptığı, "Mucizenin adı Ayda! Şube müdürümüz Uğur Gezgin'in 4 yaşındaki kızı Ayda tam olarak 91 saat sonra enkaz altından kurtarıldı. Mutluluğumuzu tarif edemiyoruz" açıklamasıyla Ayda'nın şirket çalışanlarının kızı olduğunu duyurmuştu. Şirket sosyal medya hesaplarından daha sonra yaptığı açıklama ile minik Ayda'nın tüm eğitim masraflarını üstleneceğini de açıkladı.

Yurtiçi Kargo tarafından yapılan o açıklama şöyle;

"Ayda bizim kızımız! 91 saat sonra enkazdan sağ kurtulan Ayda'mızın tüm eğitim masrafları şirketimiz tarafından karşılanacaktır."