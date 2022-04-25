Yurtiçi Kargo, çocuklara özel resim yarışması düzenledi - Son Dakika

Yurtiçi Kargo, geleneksel hale getirdiği 23 Nisan Ödüllü Resim Yarışması'nın on dördüncüsünü gerçekleştirdi.

Yurtiçi Kargo bünyesinde görev yapan personelin çocuklarının yarıştığı Geleneksel '23 Nisan Ödüllü Yarışması'na yüzlerce çocuk katıldı. Dereceye girenler, şirketin Genel Müdürü Fatih Önyol ile online olarak bir araya geldi.

HAYAL ETTİKLERİ DÜNYAYI ÇİZDİLER

Her yıl farklı bir konseptte yapılan yarışmada, çocuklara 'Sihirli Bir Değneğiniz Olsa nasıl bir dünya hayal ederdiniz' sorusu yöneltildi. Çocuklar da sınırsız hayal güçleriyle, jüriyi seçim yapmakta zorlayan, birbirinden yaratıcı resimler ortaya çıkardılar. Çocukların çizdikleri resimlerde genel olarak barış, kardeşlik, arkadaşlık ve hayvan sevgisine vurgu yaptıkları görüldü.

DERECEYE GİRENLERE ÖZEL ÖDÜL

Çocukların eğitim gördükleri sınıflara göre 2 ayrı kategoride yarıştıkları ödüllü resim yarışmasında, her kategorinin birincisine notebook, ikincisine iPad, üçüncüsüne ise bisiklet hediye edildi. Dereceye girenler dışında 50 çocuk ise jüri özel ödülü ile ödüllendirildi.

Dereceye giren çocuklar, online ortamda Yurtiçi Kargo Genel Müdürü Fatih Önyol ile bir araya geldi. Önyol, kazanan çocukları tebrik etti ve onların bayramlarını kutladı.

YURTİÇİ KARGO'DAN ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLERE 23 NİSAN SÜRPRİZİ

Öğretmen ve öğrencilere ilişkim kampanyaya ilişkin şirketten yapılan yazılı açıklamada, "Yurtiçi Kargo, öğretmen ve öğrencileri de unutmuyor. Geçtiğimiz yıl başlatılan 'Öğretmen ve Öğrenci Kampanyası' bu yıl da devam ediyor. Tüm öğretmen ve öğrenciler yılsonuna kadar yapacakları gönderilerde, Türkiye genelindeki Yurtiçi Kargo birimlerine gelerek bireysel gönderilerde yüzde 25 indirimden faydalanabiliyor. Kampanyadan yararlanacak müşterilerin, öğretmen ya da öğrenci olduklarını gösteren kimliklerini operatöre göstermeleri yeterli olacak" denildi.