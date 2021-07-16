Amerika'ya indirimli kargo tarifesi

1 Temmuz'dan itibaren ABD ve Kanada gönderileri yüzde 40 indirimle taşınıyor. Yurtiçi Kargo, uygulamanın detaylarını paylaştı.

Kargo şirketi Yurtiçi Kargo, Amerika gönderilerinde yeni tarife oluşturdu. 1 Temmuz-31 Aralık tarihlerinde geçerli olacak yeni indirim kampanyası ile şirket, ABD ve Kanada gönderilerini de yüzde 40 indirimli taşıyacak. Tüm yurt dışı gönderilerinde müşterilerine yüzde 25 oranında indirim yapan şirket, Almanya gönderilerinde ise müşterilerine yüzde 40 indirim sunuyor. Açıklamaya göre, şirket mobil uygulamasını indiren tüm müşterilerine ise yüzde 30 indirim sunarken, 12.00 ile 15.00 saatleri arasında şube ve acentelerine gelen müşterilerine de yüzde 20 oranında indirim sağlıyor.

Her bölge için farklı bir kampanya düzenleyen şirket, bu sayede sözleşme yapabilecek büyüklüğe sahip olmayan esnafların da uygun fiyatlarla kargo gönderebilmesine yardımcı olmayı amaçladıklarını bildirdi. - İSTANBUL