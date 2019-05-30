Yurtiçi Kargo'dan elektrikli araç atılımı

Yurtiçi Kargo, geliştirdiği 'elektrikli araç projesi' ile bir yandan karbon emisyonunu azaltmayı diğer yandan ise alım/dağıtım operasyonlarında müşteri memnuniyetini maksimize etmeyi planlıyor.

Yurtiçi Kargo, geliştirdiği 'elektrikli araç projesi' ile bir yandan karbon emisyonunu azaltmayı diğer yandan ise alım/dağıtım operasyonlarında müşteri memnuniyetini maksimize etmeyi planlıyor.



Yurtiçi Kargo, çevreci adımlarına bir yenisini daha eklediğini duyurdu. Karbondioksit (CO2) emisyonunun düşürülmesi amacıyla geliştirdiği ve tasarımıyla dikkat çeken yeni elektrikli araçlarını operasyonlarında kullanmaya başlayan şirket, alımlardaki ve dağıtımlardaki hizmet seviyelerini yükseltmeyi hedefliyor. Özellikle şehir içi teslimat hizmetlerini optimize etmek için kullanılması planlanan araçlar ile karbon salınımının azaltılması ve bu şekilde dağıtım organizasyonlarında daha çevreci bir yaklaşım ile hareket edilmesi planlanıyor. Söz konusu araçlar sayesinde, özellikle büyük şehirlerimizde trafik sorunu nedeni ile yaşanan teslimat gecikmelerinin ortadan kaldırılması amaçlanıyor.



Elektrikli araç projesi ile ilgili bilgi aktaran Yurtiçi Kargo Operasyon Genel Müdür Yardımcısı Fatih Önyol, araçların test aşamasının bittiğini ve önümüzdeki Temmuz ayı içinde birimlerde kullanılmaya başlanacağını belirtti. Önyol ayrıca, dağıtım problemi yaşanan, trafik ve park sorunu olan ve hızlı aksiyon alınması gereken lokasyonlar ile teknokentler, üniversiteler, şehir hastaneleri gibi büyük komplekslerde elektrikli araçların kullanılmaya başlanacağının; test birimlerinde kullanılan araçlara ek olarak, 200 araç ile projeye start verileceğinin altını çizdi.



Yurtiçi Kargo, elektrikli araç projesi ile bir yandan çevreyi korurken diğer yandan da dağıtım organizasyonunun kalitesini artırarak müşterilerine, "Söz verdiğimiz gibi" sloganına uygun hizmet sunmaya devam edeceğini kaydetti. - İSTANBUL

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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