Yurtiçi Kargo'dan Kadınlar Günü'ne özel yüzde 25 indirim - Son Dakika
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Yurtiçi Kargo'dan Kadınlar Günü'ne özel yüzde 25 indirim

08.03.2022 14:57
Yurtiçi Kargo'dan Kadınlar Günü'ne özel yüzde 25 indirim

Yurtiçi Kargo, Kadınlar Günü'nü kutlamak amacıyla 8-31 Mart tarihleri arasında yapılacak olan bireysel gönderileri yüzde 25 indirimle taşıyacağını duyurdu.

Yurtiçi Kargo, Kadınlar Günü'nü kutlamak amacıyla 8-31 Mart tarihleri arasında yapılacak olan bireysel gönderileri yüzde 25 indirimle taşıyacağını duyurdu.

Yurtiçi Kargo, Kadınlar Günü'ne özel indirim sunuyor. 8-31 Mart tarihleri arasında geçerli olacak kampanya kapsamında şirket, 30 desiye kadar olan tüm bireysel gönderilerde yüzde 25 indirim uygulayacak.

Kampanyadan yararlanmak isteyenlerin, Yurtiçi Kargo birimlerine gittiklerinde 'Kadınlar Günü Kampanyası'ndan yararlanmak istediklerini söylemeleri yeterli olacak. Standart taşıma ve hizmet bedelleri üzerinden uygulanacak söz konusu indirim oranı ile ilgili detaylı bilgiye Yurtiçi Kargo'nun çağrı merkezinden ve internet sitesinden ulaşılabilecek.

EVDE ÜRETİM YAPANLARA LOJİSTİK DESTEK YURTİÇİ KARGO'DAN

Her yıl üreticilerin istekleri ve ihtiyaçları doğrultusunda kampanyalarını güncelleyen Yurtiçi Kargo, binlerce üreticiye indirimli fiyatlarla lojistik destek sağlıyor. Türkiye'nin dört bir yanında yetişen ürünlere yönelik gıda kampanyalarının yanı sıra bölgelere özgü zanaat ürünleri ürüten ya da satan müşterilerine yönelik fiyat avantajları sağlayan şirket, e-ticaret yapmak isteyenleri avantajlı kargo fiyatlarından yararlanmasına fırsat veriyor.


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Kadınlar Günü, 31 Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yurtiçi Kargo'dan Kadınlar Günü'ne özel yüzde 25 indirim - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yurtiçi Kargo'dan Kadınlar Günü'ne özel yüzde 25 indirim - Son Dakika
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