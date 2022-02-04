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Kargo şirketinden 'Sevgililer Günü' indirimi - Son Dakika

Kargo şirketinden 'Sevgililer Günü' indirimi

04.02.2022 11:32
Kargo şirketinden 'Sevgililer Günü' indirimi

Yurtiçi Kargo, Sevgililer Günü'nde özel kampanyası kapsamında, bugünden itibaren geçerli olan kampanya kapsamında sevdiklerine hediye göndermek isteyen kullanıcıların yüzde 30 indirimden yararlanabileceğini duyurdu.

Yurtiçi Kargo, Sevgililer Günü'nde özel kampanyası kapsamında, bugünden itibaren geçerli olan kampanya kapsamında sevdiklerine hediye göndermek isteyen kullanıcıların yüzde 30 indirimden yararlanabileceğini duyurdu.

Yurtiçi Kargo, Sevgililer Günü'ne özel bir indirim kampanyası düzenledi. Kampanya kapsamında, 4-20 Şubat tarihleri arasında geçerli olacak kampanya ile bireysel gönderilerde yüzde 30 indirim uygulanacak.

Şirketin konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "Kampanya kapsamında birimlere teslim edilen 30 desiye kadar olan tüm bireysel gönderilerde yüzde 30 indirim sunuyoruz. Kampanyadan yararlanmak isteyenlerin ise Yurtiçi Kargo birimlerine gittiklerinde 'Sevgililer Günü Kampanyası'ndan yararlanmak istediklerini söylemeleri yeterli olacak. Türkiye genelinde faaliyet gösteren birimlerimize getirilen ve 30 desiye kadar olan tüm bireysel gönderilerde, standart taşıma ve hizmet bedelleri üzerinden uygulanacak söz konusu indirim oranı ile ilgili detaylı bilgiye www.yurticikargo.com adresinden veya 444 99 99 numaralı Yurtiçi Kargo çağrı merkezinden ulaşılabilecek" denildi.

Yeni yılın başında duyurduğu Sosyal Medya Kampanyası'nın da devam ettiği belirtilen açıklamada, "1 Ocak'ta başlayan kampanya kapsamında Yurtiçi Kargo'nun sosyal medyadaki resmi hesaplarını takip eden kullanıcılar gönderilerinde yüzde 25 indirimden yararlanabiliyor. Kampanyadan yararlanmak isteyenler, resmi hesaplarımızı takip ederek özel mesaj yolu ile indirim kodu alabilecek. Kullanıcılar, aldıkları indirim kodunu adres alımlarda kurye ile şubeden teslimlerde ise operatör ile paylaştıklarında 30 desiye kadar olan bireysel gönderilerde yüzde 25 indirimden yararlanabilecek" ifadelerine yer verildi.


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Sevgililer Günü, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kargo şirketinden 'Sevgililer Günü' indirimi - Son Dakika


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