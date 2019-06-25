Son Dakika Haberleri: Yurtiçi Kargo'dan yaz kampanyası
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Yurtiçi Kargo'dan yaz kampanyası

2 saat önce

Yurtiçi Kargo, yaz sezonunda yeni bir kampanya hazırladı.

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Yurtiçi Kargo, yaz sezonunda yeni bir kampanya hazırladı.

Yurtiçi Kargo, Yaz mevsiminin gelmesi ile birlikte artan yoğun kargo taleplerini değerlendirerek yeni kampanya hazırladığını duyurdu. Yapılan açıklamada; 31 Ağustos tarihine kadar geçerli olacak 'yaz kampanyası' kapsamında, şirketin şubelerine ve acentelerine getiren müşterilerine şehir içi ve şehir dışı standart gönderilerinde yüzde 20 indirim oranına denk gelen avantajlı fiyatlar sunacak. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 03:05 Kaynak: İHA
Yurtiçi Kargo, Ekonomi
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