Yurtiçi Kargo, "IDC CIO Ödülleri 2021"de ödül aldı - Son Dakika

Yurtiçi Kargo, "IDC CIO Ödülleri 2021"de ödül aldı

13.04.2021 11:40
Yurtiçi Kargo,

Yurtiçi Kargo, salgın döneminde kargo talebinde yaşanacak artışı öngörerek hayata geçirdiği YK Plus projesiyle "IDC CIO Ödülleri 2021"in "IDC Özel Ödülleri" kategorisinde ödüle layık görüldü.

Yurtiçi Kargo, salgın döneminde kargo talebinde yaşanacak artışı öngörerek hayata geçirdiği YK Plus projesiyle "IDC CIO Ödülleri 2021"in "IDC Özel Ödülleri" kategorisinde ödüle layık görüldü.

Şirket açıklamasına göre, Türkiye genelinde uygulanan proje için geliştirilen YK Plus Mobil uygulamasını binlerce tedarikçisine sunan Yurtiçi Kargo, uygulama ile tedarikçilerin gelir takibi, fatura oluşturma ve eğitim içerikleri gibi birçok özelliğe tek bir uygulamadan ulaşmasını sağladı.

Yurtiçi Kargo Bilgi Sistemleri tarafından Nisan 2020'de geliştirilmeye başlayan ve kasım ayında yayına alınan YK Plus Mobil uygulaması, kargo operasyonunun güvenli ve hızlı bir işleyişle sürdürülmesini sağladı. YK Plus sistemine Taşıyıcı ya da Teslim Noktası olarak dahil olanların kargo süreçlerini takip edebilmeleri için geliştirilen YK Plus Mobil uygulaması ile kargo işlemlerinin anlık takibi, günlük ve haftalık teslim edilen kargoların listelenmesi, uygulama üzerinden ERP entegrasyonu ile kazanç takibi ve otomatik oluşan faturaları kuruma iletme, eğitim ve oryantasyon içeriklerini takip edebilme gibi kolaylıklar sağlanıyor.

Yurtiçi Kargo'nun salgın başlar başlamaz devreye aldığı YK Plus projesi, kendi içinde 4 farklı teslimat modelini barındırıyor. Bu modeller, konut bölgelerindeki operasyon kabiliyetini artıran Doğrudan Dağıtım Noktaları, esnaftan oluşan YK Plus Teslim Noktaları, akıllı kargo dolapları ve araç sahibi girişimcilerden oluşan YK Plus Taşıyıcı başlıklarından oluşuyor.

YK Plus Teslim Noktaları ve Akıllı Kargo Dolapları, Yurtiçi Kargo müşterilerini, tercih etmeleri halinde evde kargo beklemekten kurtarırken, DDN ve YK Plus Taşıyıcı modeli adrese teslim kargoların daha hızlı teslim edilmesini sağlıyor.

Yurtiçi Kargo, 2019 yılında "inovasyon" kategorisinde e-kimlik ve YKGame projeleriyle ödül almıştı. Şirket ayrıca, şubat ayında da teknoloji alanında tüketici marka algısını araştıran bir ödül programı olan Tech Brands Turkey kapsamında "En Teknolojik Marka" ödülüne layık görülmüştü.

Yurtiçi Kargo, IDC CIO Ödülleri 2021 de ödül aldı
Yurtiçi Kargo, IDC CIO Ödülleri 2021 de ödül aldı

Türkiye, Turkey, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Yurtiçi Kargo, 'IDC CIO Ödülleri 2021'de ödül aldı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Sınırı hattında gerilim tırmanıyor! NATO'dan Rusya'ya uyarı: Ukrayna topraklarından askerlerini çekmeli Sınırı hattında gerilim tırmanıyor! NATO'dan Rusya'ya uyarı: Ukrayna topraklarından askerlerini çekmeli Akıllara durgunluk veren olay! Ellerine çekiç verilen öğrenciler telefonlarını böyle parçaladı Akıllara durgunluk veren olay! Ellerine çekiç verilen öğrenciler telefonlarını böyle parçaladı Boğaz ağrısı şikayetiyle hastaneye giden kadın, kokoreç yerken diline iğne saplandığını öğrendi Boğaz ağrısı şikayetiyle hastaneye giden kadın, kokoreç yerken diline iğne saplandığını öğrendi Köpeklerin sesine giden genç, çalılıkların arasında kendini ağaca asan kişiyi buldu Köpeklerin sesine giden genç, çalılıkların arasında kendini ağaca asan kişiyi buldu Bilim Kurulu üyesinden dikkat çeken toplu taşıma uyarısı: İnsanlar iki santim bile mesafe olmadan yolculuk yapmak zorunda kalıyor Bilim Kurulu üyesinden dikkat çeken toplu taşıma uyarısı: İnsanlar iki santim bile mesafe olmadan yolculuk yapmak zorunda kalıyor Metrobüste genç kadına taciz! Yolcular şüpheliyi yakalayıp polise teslim etti Metrobüste genç kadına taciz! Yolcular şüpheliyi yakalayıp polise teslim etti Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, eşi ile çekilen fotoğraflarını paylaşıp evlilik yıl dönümünü kutladı Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, eşi ile çekilen fotoğraflarını paylaşıp evlilik yıl dönümünü kutladı Silahlı kavgaya karışan Mustafa Üstündağ'ın kucağında görüntülenen kadın Kısmetse Olur yarışmacısı çıktı Silahlı kavgaya karışan Mustafa Üstündağ'ın kucağında görüntülenen kadın Kısmetse Olur yarışmacısı çıktı

Son Dakika Haberleri
12:51 Dağlık Karabağ'ı bahane eden Kanada'dan kritik karar: Türkiye'ye askeri teknoloji satışını durdurdu
12:47 Sınırı hattında gerilim tırmanıyor! NATO'dan Rusya'ya uyarı: Ukrayna topraklarından askerlerini çekmeli
12:31 Altın güne düşüşle başladı: Gram fiyatı 453 liradan işlem görüyor
12:28 Pinterest'ten sonra Twitter'a uygulanan yayın yasağının kalkması bekleniyor
12:22 Akıllara durgunluk veren olay! Ellerine çekiç verilen öğrenciler telefonlarını böyle parçaladı
12:10 Ramazan'ın ilk gününü nasıl geçirmeliyiz? Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu yanıtladı
11:58 Adalet Bakanı Gül'den doktorla tartıştığı ileri sürülen savcı hakkında HSK'ya inceleme izni
11:46 Devrilen kamyondaki 4 kişilik aileden acı haber: Anne yaşamını yitirdi, eşi ve 2 çocuğu yaralandı
11:37 Hemşirelerin BioNTech aşısıyla zorlu sınavı! Randevuya gelmeyenler yüzünden her damlası için çabalıyorlar
10:48 Türkiye'deki yeni vakaların yüzde 85'i İngiliz varyantı! Peki endişe veren mutant virüs daha mı ölümcül?
Dağlık Karabağ'ı bahane eden Kanada'dan kritik karar: Türkiye'ye askeri teknoloji satışını durdurdu Dağlık Karabağ'ı bahane eden Kanada'dan kritik karar: Türkiye'ye askeri teknoloji satışını durdurdu         
12:51
Altın güne düşüşle başladı: Gram fiyatı 453 liradan işlem görüyor Altın güne düşüşle başladı: Gram fiyatı 453 liradan işlem görüyor         
12:32
Ramazan'ın ilk gününü nasıl geçirmeliyiz? Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu yanıtladı Ramazan'ın ilk gününü nasıl geçirmeliyiz? Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu yanıtladı         
12:10
Adalet Bakanı Gül'den doktorla tartıştığı ileri sürülen savcı hakkında HSK'ya inceleme izni Adalet Bakanı Gül'den doktorla tartıştığı ileri sürülen savcı hakkında HSK'ya inceleme izni         
11:58
Devrilen kamyondaki 4 kişilik aileden acı haber: Anne yaşamını yitirdi, eşi ve 2 çocuğu yaralandı Devrilen kamyondaki 4 kişilik aileden acı haber: Anne yaşamını yitirdi, eşi ve 2 çocuğu yaralandı         
11:46
Koronavirüs tedavisi gören babası için vinçle yükselen gençten duygulandıran sürpriz Koronavirüs tedavisi gören babası için vinçle yükselen gençten duygulandıran sürpriz         
11:29
Ford Otomotiv'de 248 milyon liralık yolsuzluk soruşturması! İşte adım adım olayın ayrıntıları Ford Otomotiv'de 248 milyon liralık yolsuzluk soruşturması! İşte adım adım olayın ayrıntıları         
11:24
Türkiye'deki barış görüşmeleri öncesi Taliban'dan önemli açıklama: Görüşmelere katılmayacağız Türkiye'deki barış görüşmeleri öncesi Taliban'dan önemli açıklama: Görüşmelere katılmayacağız         
11:11
Ünlü oyuncu Fırat Doğruloğlu, Doğduğun Ev Kaderindir'in kadrosuna dahil oldu Ünlü oyuncu Fırat Doğruloğlu, Doğduğun Ev Kaderindir'in kadrosuna dahil oldu         
10:39
1 günlük evliliği yüzünden yıllardır nafaka ödeyen genç adam Kastamonu'dan İstanbul'a kadar yürüyecek 1 günlük evliliği yüzünden yıllardır nafaka ödeyen genç adam Kastamonu'dan İstanbul'a kadar yürüyecek         
10:31
Tüm Türkiye bu toplantıya kilitlendi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine sonrası Ramazan'da uygulanacak yeni tedbirleri açıklayacak Tüm Türkiye bu toplantıya kilitlendi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine sonrası Ramazan'da uygulanacak yeni tedbirleri açıklayacak         
10:18
Acun Ilıcalı, yardım gecesinde gelen telefonla zor anlar yaşadı: Aç karnımı doyuramadım, Erzurum'a yardım mı edeceğim? Acun Ilıcalı, yardım gecesinde gelen telefonla zor anlar yaşadı: Aç karnımı doyuramadım, Erzurum'a yardım mı edeceğim?         
10:09
Ispanaklarını satamayan çiftçi çağrı yaptı: Benim ıspanağımı da satın alıp halka dağıtsınlar Ispanaklarını satamayan çiftçi çağrı yaptı: Benim ıspanağımı da satın alıp halka dağıtsınlar         
08:53
Serbest bırakılan amirallerden adliye çıkışı ilk açıklama: Tam bir iletişim kazası Serbest bırakılan amirallerden adliye çıkışı ilk açıklama: Tam bir iletişim kazası         
03:44
İşte Kabine'nin alacağı ilk tedbir! Bakan Koca, Ahmet Hakan'a söyledi İşte Kabine'nin alacağı ilk tedbir! Bakan Koca, Ahmet Hakan'a söyledi         
00:28
Annesini çekiçle öldürdükten sonra evde parti veren sanık, cesedin kokusunu parfümle bastırmış Annesini çekiçle öldürdükten sonra evde parti veren sanık, cesedin kokusunu parfümle bastırmış         
18:14
Usta oyuncu Itır Esen, Kırmızı Oda dizisinin kadrosuna dahil oldu Usta oyuncu Itır Esen, Kırmızı Oda dizisinin kadrosuna dahil oldu         
16:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2021 12:54:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Yurtiçi Kargo, "IDC CIO Ödülleri 2021"de ödül aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei