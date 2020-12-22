Yurtiçi Kargo, şikayet oranını yüzde 63 azalttı - Son Dakika

Yurtiçi Kargo, şikayet oranını yüzde 63 azalttı

22.12.2020 09:31
Yurtiçi Kargo, şikayet oranını yüzde 63 azalttı, System.String[]

Kampanyaların yoğunlaştığı eylül, ekim ve kasım döneminde kargo şirketlerine yönelik şikayetler yüzde 46 oranında artarken, Yurtiçi Kargo, Şikayetvar platformunda yapılan şikayetleri yüzde 47, genel şikayet oranını da yüzde 63 azaltmayı başardı.

Kampanyaların yoğunlaştığı eylül, ekim ve kasım döneminde kargo şirketlerine yönelik şikayetler yüzde 46 oranında artarken, Yurtiçi Kargo, Şikayetvar platformunda yapılan şikayetleri yüzde 47, genel şikayet oranını da yüzde 63 azaltmayı başardı.

Yurtiçi Kargo'dan yapılan açıklamaya göre, tüm dünyada heyecanla beklenen ve milyarlarca dolarlık alışveriş yapılmasına neden olan indirim günleri sona erdi. Geçen yıllarda birkaç gün ile sınırlı olan indirim günleri, bu yıl pandemi döneminin de etkisi ile 3 aya yayıldı.

Eylül, ekim ve kasım aylarını kapsayan ve büyük ilgi ile takip edilen indirim döneminde kargo şirketlerinin iş yükü de önemli oranda arttı. Bu süreçte tüketicilerin kargo şirketlerine olan şikayetlerinde de artış yaşandı. e-ticaret ve kargo sektörü ile ilgili gelen şikayetlerin verilerini açıklayan Şikayetvar platformu, kargo şirketlerine yapılan şikayetlerin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 46 arttığını duyurdu.

Yeni yatırımlarla müşteri memnuniyetini artırdı, şikayetleri azalttı

Yurtiçi Kargo ise kargo şirketlerine yapılan şikayetlerin arttığı kampanya döneminde, kendisine gelen şikayetleri azaltarak büyük bir başarı sergiledi.

Bu yıl hayata geçirdiği yeni yatırımlarla müşteri memnuniyetini artırmayı başaran Yurtiçi Kargo, Şikayetvar platformunda yapılan şikayetleri yüzde 47 azaltırken, genel şikayet oranını yüzde 63 azaltmayı başardı.

Yurtiçi Kargo, sektöre olan ihtiyacın artması ile birlikte bu yıl içerisinde yeni birimler açarak 81 ildeki birim sayısını 1.000'in üzerine taşıdı. Bununla birlikte personel sayısını da artıran şirket, 2 binden fazla yeni personel alımı yaparak istihdamını 18 bine çıkardı.

Kargo sektörünün kapasitesini artıran yatırımlar

2020 yılında hayata geçirdiği yeni yatırımlarla sektörün dinamiklerini değiştiren Yurtiçi Kargo, YK Plus projesiyle birlikte 4 yeni modeli sektöre kazandırdı. Yurtiçi Kargo'nun müşterilerinin hizmetine sunduğu YK Plus projesi, kargo kapasitesini artırmanın yanı sıra kargonun müşteriye daha hızlı ulaşmasını da sağladı.

Şirketin, YK Plus çatısı altında hayata geçirdiği modellerden biri olan YK Plus Taşıyıcı uygulaması, aracı olan herkesin kargo sektörüne girmesine imkan sağladı. Bu sayede Yurtiçi Kargo, hem müşterilerinin kargolarına daha hızlı ulaşmasını sağlarken hem de sektörde yer almak isteyen girişimcilere yeni istihdam olanağı sundu.

Türkiye'nin dört bir yanında 2 binden fazla teslim noktası

Yurtiçi Kargo'nun sektöre kazandırdığı bir diğer model olan YK Plus Teslim Noktası uygulaması, kargosunu evde beklemek istemeyen müşteriler için büyük bir kolaylık sağladı. Evde kargo bekleme dönemini sona erdiren uygulama kapsamında e-ticaret kullanıcıları, kargolarını Türkiye genelinde bulunan 2 binden fazla YK Plus Teslim Noktası'ndan kolaylıkla teslim aldı.

Yurtiçi Kargo birimlerinin yanı sıra esnafın da dahil olduğu model ile şirket, müşterilerine ek bir teslimat seçeneği sunarken, mahalle esnafının da bu dönemde daha fazla gelir kazanabilmesine imkan sağladı.

YK Plus çatısı altında hayata geçirilen bir diğer model olan YK Plus 7/24 ise akıllı kargo dolaplarından oluşan bir model. YK Plus 7/24 ile müşterilerine kesintisiz hizmet sunan Yurtiçi Kargo, bu seçeneği kullanan e-ticaret kullanıcılarına günün istedikleri saatinde kargolarına ulaşma imkanı veriyor.

Kargoları geldiğinde SMS ile bilgilendirilen kullanıcılar, 3 gün içerisinde haftanın 7 günü 24 saat boyunca güvenlik kameraları ile izlenen kargo dolaplarından kargolarını teslim alabiliyor.

Daha hızlı teslimat için DDN'ler hizmette

Yurtiçi Kargo'nun, müşterilerinin kargolarını daha hızlı teslim alabilmesi için hayata geçirdiği bir diğer model ise YK Plus DDN olarak adlandırılan Direkt Dağıtım Noktaları oldu.

Müşteri kabulü ve kargo alımının yapılmadığı bu noktalar, e-ticaret gönderilerinin müşterilere hızlı ulaştırılabilmesi için kurgulandı. Şu ana kadar 49 farklı noktada kurulan DDN'lerin sayısını artırmayı amaçlayan Yurtiçi Kargo, böylece müşterilerinin kargolarına daha hızlı ulaşabilmesini sağlayacak.

Yurtiçi Kargo, Kasım, Eylül, Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yurtiçi Kargo, şikayet oranını yüzde 63 azalttı - Son Dakika


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