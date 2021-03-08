Yurtiçi Kargo, son 5 yılda 3 bin 584 kadına istihdam sağladı

Yurtiçi Kargo'da son 5 yılda toplam 3 bin 584 kadın işe alındı ve 590 kadın çalışan bulunduğu pozisyondan terfi ederek yönetici oldu.

Yurtiçi Kargo'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, sektöründe "öncü rolünü" sadece saha projeleri ile değil, istihdamda yarattığı farkla da ortaya koymaya devam ediyor.

18 bin personeli ile 81 ilde ve yüzlerce ilçede 1982'den bu yana durmaksızın hizmet veren Yurtiçi Kargo, kadın istihdamı ve sosyal haklar açısından sektöründe fark yaratmayı sürdürüyor.

Son 5 yıl içerisinde toplam 3 bin 584 kadına istihdam sağlayan Yurtiçi Kargo, kadın yönetici sayısında da her geçen yıl büyümeye devam ediyor. Son 5 yılda kadın yönetici sayısında yüzde 20'lik büyüme yakalayan Yurtiçi Kargo, kadınların sayısını artırarak kalitede farklılaşma yaratmaya devam edecek.

Özel günler, bayramlar, doğumlar gibi tüm özel günlerinde personelinin yanında duran Yurtiçi Kargo, kış geldiğinde yakacak yardımı, bayramlarda bayram ikramiyesi, evlilik yardımı, doğum yardımı, yıllık ikramiye gibi birçok ek ödeme ile personelini desteklemeyi ve yanında olmayı sürdürüyor.

17 bölge müdürlüğü, 33 aktarma merkezi, 1.000'den fazla şube ve acentesi, 18 binden fazla çalışanı ve 5 binin üzerinde araç filosu ile Türkiye'nin dört bir yanında hizmet veren Yurtiçi Kargo'nun bir parçası olmak isteyenlerin şirketin birimlerine ya da resmi web sitesi üzerinden başvuru yapabileceği bildirildi.