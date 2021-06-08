Yurtiçi Kargo, 'Standartları Belirleyen Marka' oldu - Son Dakika

Yurtiçi Kargo, Sia Insight araştırma şirketi tarafından yapılan araştırma sonucunda kargo sektöründe 'Standartları Belirleyen Marka' olarak seçildi.

Yurtiçi Kargo, tüketiciler tarafından standartları belirleyen marka olarak seçildi. Marketing Türkiye tarafından mayıs ayında Sia Insight araştırma şirketine yaptırılan 'Standartları Belirleyen Markalar' araştırması online bilgi toplama yöntemi kullanılarak gerçekleştirildi. Her sektörün kendine has dinamikleri olduğundan yola çıkılarak hazırlanan araştırmada; sektörün standartlarını belirleyen markaların ortaya çıkarılması amaçlandı.

Sia Insight araştırma şirketinin 'Kargoda lider Yurtiçi Kargo' şeklinde kamuoyuna duyurduğu araştırmanın sonucuna göre tüketicilerin, aldıkları hizmeti değerlendirirken ilk olarak hizmet kalitesine dikkat ettikleri belirlendi. Araştırmada; güvenilirlik, verdiği paranın karşılığını alma, herhangi bir sorun yaşandığında hızlı çözüm bulunabilmesi ve kişisel verilerinin korunması öne çıkan diğer etkenler arasında yer aldı. Şirketin, son dönemde yeni teslimat modelleri ve operasyon kabiliyetini artıran projelere imza atarak müşteri memnuniyetini üst noktalara çıkardığı belirtildi. - İSTANBUL