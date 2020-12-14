Yurtiçi Kargo ve Fanatik, yılbaşında dört büyükleri tutan birer çocuğun hayalini gerçeğe dönüştürmek için iş birliği yaptıklarını duyurdu. Buna göre, bugün başlayan yarışmaya katılıp kazanan 4 kişiye imzalı forma hediye edilecek.

Yurtiçi Kargo, Fanatik Gazetesi ile çocukların hayallerini gerçekleştirmek için harekete geçtiklerini açıkladı. İş birliği kapsamında başlatılan yarışmayla çocuklara forma hediye edilecek. Futbolu yakından takip eden Süper Lig'e hakim olan herkesin katılabileceği yarışma; 14 Aralık Pazartesi günü (bugün) başlayarak, 18 Aralık Cuma günü 18: 00'da bitecek. Yarışmaya kendi Instagram hesabınızı yazarak katılabilirsiniz.

10 SORUYA YANIT VERMENİZ YETERLİ

Yarışmaya, Fanatik Gazetesinin internet sitesinden katılabilirsiniz. Instagram hesabınızı yazarak size yönlendirilen 10 soruya yanıt vermeniz yeterli. Yarışmayı kazanmanız halinde ister kendi çocuğunuzun ister yeğeninizin ister kardeşinizin, isterseniz farklı bir çocuğa imzalı forma hediye edebilirisiniz.

YARIŞMANIN KURALLARI

Yarışmada toplam 4 kişiye imzalı forma hediye edilecektir. Yarışma sonunda kullanıcılar kendi Instagram hesabını yazarak yarışmaya katılacaklar ve forma göndermek istediği çocuğun tuttuğu takımı işaretleyecektir. Burada önemli olan yarışmaya katılan kişinin tuttuğu takım değil, gönderim yapmak istediği çocuğun tuttuğu takımdır. Yarışmanın duyuruları Fanatik ve Yurtiçi Kargo sosyal medya hesaplarından ve web sitesi üzerinden duyurulacak. Hayalindeki formaya kavuşan çocukların fotoğrafları gazetenin yorumlarıyla özel bir sayfada paylaşılacak.