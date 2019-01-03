Yurtiçi Üfe Aralık'ta Yüzde 2.22 Düştü, Yıllık Üretici Enflasyonu Yüzde 33.64

– Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE), Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 2.22 düşerken, bir önceki yılın Aralık ayına göre ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 33.64 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 27.01 yükseldi.

– Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE), Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 2.22 düşerken, bir önceki yılın Aralık ayına göre ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 33.64 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 27.01 yükseldi.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre sanayinin dört sektörü Aralık ayında bir önceki aya göre düşerken;



- madencilik ve taşocakçılığı sektöründe yüzde 2.46,



- imalat sanayi sektöründe yüzde 1.56,



- elektrik, gaz üretim ve dağıtım sektöründe yüzde 8.47 ve



- su sektöründe yüzde 0.13 geriledi. - İstanbul

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