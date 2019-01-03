Son Dakika Haberleri: Yurtiçi Üfe Aralık'ta Yüzde 2.22 Düştü, Yıllık Üretici Enflasyonu Yüzde 33.64 (2)

Yurtiçi Üfe Aralık'ta Yüzde 2.22 Düştü, Yıllık Üretici Enflasyonu Yüzde 33.64 (2)

2 saat önce

– Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE), Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 2.22 düşerken, bir önceki yılın Aralık ayına göre ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 33.64 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 27.01 yükseldi.

Yurtiçi Üfe Aralık'ta Yüzde 2.22 Düştü, Yıllık Üretici Enflasyonu Yüzde 33.64 (2), System.String[]
– Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE), Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 2.22 düşerken, bir önceki yılın Aralık ayına göre ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 33.64 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 27.01 yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre sanayinin dört sektörü Aralık ayında bir önceki aya göre düşerken;

-madencilik ve taşocakçılığı sektöründe yüzde 2.46,

imalat sanayi sektöründe yüzde 1.56,

-elektrik, gaz üretim ve dağıtım sektöründe yüzde 8.47 ve

su sektöründe yüzde 0.13 geriledi.

Bir önceki aya göre en fazla düşüş; yüzde 22.56 ile ham petrol ve doğalgaz, yüzde 13.14 ile kok ve rafine petrol ürünleri, yüzde 8.47 ile elektrik, gaz üretim ve dağıtımı olarak gerçekleşti. Buna karşılık tütün ürünleri yüzde 1,99, içecekler yüzde 1.74, diğer ulaşım araçları yüzde 1.59 ile bir önceki aya göre endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

Ana sanayi grupları sınıflamasına göre 2018 yılı Aralık ayında aylık en fazla düşüş yüzde 8.91 ile enerji sektöründe gerçekleşti. (Tablo ve Grafik) - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 10:16 Kaynak: DHA

Ekonomi
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