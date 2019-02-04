Yurtiçi Üfe Ocak'ta Yüzde 0.45 Arttı, Yıllık Üretici Enflasyonu Yüzde 32.93
30 dakika önce
– Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE), Ocak ayında bir önceki aya ve bir önceki yılın Aralık ayına göre göre yüzde 0.45, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32.93 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 28.70 yükseldi.
– Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE), Ocak ayında bir önceki aya ve bir önceki yılın Aralık
ayına göre göre yüzde 0.45, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32.93 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 28.70 yükseldi. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 10:05 Kaynak: DHA
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