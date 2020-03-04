Yurtlarda kalan öğrencilerden TSK'ya destek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yurtlarda kalan öğrencilerden TSK'ya destek - Son Dakika

Yurtlarda kalan öğrencilerden TSK'ya destek

6 saat önce

DÜZCE (İHA) – Düzce'de, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Nejla Pekolcay Kız Yurdunda kalan öğrenciler, Mehmetçik'e destek olmak için odalarındaki ışıklarla TSK yazdı.

Yurtlarda kalan öğrencilerden TSK'ya destek, System.String[]

DÜZCE (İHA) – Düzce'de, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Nejla Pekolcay Kız Yurdunda kalan öğrenciler, Mehmetçik'e destek olmak için odalarındaki ışıklarla TSK yazdı.


Düzce Üniversitesi'nde okuyan ve Nejla Pekolcay Kız KYK yurdunda kalan öğrenciler, Suriye'nin İdlib kentinde başlatılan Bahar Kalkanı Harekatına destek olmak amacı ile odalarındaki ışıklarla yurt binasına Türk Silahlı Kuvvetlerinin baş harfleri olan TSK yazdı. Öğrencilerin anlamlı girişimi sonrasında bir çok öğrenci yurtlarından çıkarak anlamlı etkinliği fotoğraflayarak sosyal medya hesaplarında paylaştı. Düzce Nejla Pekolcay Kız KYK'nın yetkili kadrosunda bulunan Ümran Hamurcu, askerlere destek olmak için öğrenciler ile böyle bir çalışma yaptıklarını dile getirerek, "Türk silahlı kuvvetlerinin İdlip'de gerçekleştirdiği Bahar Kalkanı Harekatına destek olmak amacı ile Nejla Pekolcay yurdu olarak böyle bir çalışma gerçekleştirdik. Mehmetçiğimizin her türlü yanındayız" diye konuştu.


Öğrenci olarak böyle bir çalışmanın içerisinde yer aldığını dile getiren Düzce Üniversitesi Meraklılar Topluluğu öğrencisi Gamze Nur Pişiren ise, "Bahar Kalkanı Harekatı'nda görev alan askerlerimiz için böyle bir etkinlik düzenledik. Hepsinin yanındayız. Allah yar ve yardımcıları olsun" dedi.


Çok uzaklardan yazıyı görüp yurdun yanına gelen Düzce Üniversitesi öğrencisi Ali Oktay Baysal, çalışmadan dolayı gururlu olduğunu dile getirerek, "Üniversite içerisindeydim. Üniversiteden bu yurdu gördüm. TSK yazıyordu. Merak ettim bir bakmak istedim. Arkadaşlarımız ile birlikte buraya geldik. Çok güzel olmuş. KYK'ların Türk Silahlı Kuvvetlerinin yanında olması beni mutlu etti açıkçası. Gurur duydum" diye konuştu. - DÜZCE

Bahar Kalkanı Harekatı, Düzce, TSK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 10:44 Kaynak: İHA
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