Yurtlarda kalan öğrencilerden TSK'ya 'ışıklı' destek - Son Dakika
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Yurtlarda kalan öğrencilerden TSK'ya 'ışıklı' destek

13 dakika önce

NİĞDE'de, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurdunda kalan öğrenciler, Mehmetçik'e destek olmak için odalarındaki ışıklarla 'TSK', '1987', 'BAĞIŞ' ve 10 TL' yazdı.

Yurtlarda kalan öğrencilerden TSK'ya 'ışıklı' destek, System.String[]

NİĞDE'de, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurdunda kalan öğrenciler, Mehmetçik'e destek olmak için odalarındaki ışıklarla 'TSK', '1987', 'BAĞIŞ' ve 10 TL' yazdı.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi yerleşkesi içindeki KYK yurtlarında kalan üniversite  öğrencileri, Suriye'nin İdlib kentinde devam 'Bahar Kalkanı Harekatı'na destek olmak için odalarındaki ışıklarla yurt binasında 'TSK', '1987', 'BAĞIŞ' ve 10 TL' yazdı. Daha sonra yurt bahçesinde Türk bayrakları ile 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganı atarak yürüyen öğrenciler, tek tek şehitlerin isimlerini okudu.


Niğde, TSK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 11:48 Kaynak: DHA
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