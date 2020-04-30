Yurtlarda kalan vatandaşlar gösterilen ilgiye çektikleri videolarla teşekkür ediyor - Son Dakika

Almanya'dan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ülkeye dönüşleri sağlanan Türk vatandaşları, Sinop'taki yurtlarda kendilerine sağlanan hizmetlerden memnun.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonunda, Dışişleri, İçişleri, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarının yürüttüğü çalışma ile Türk vatandaşlarının yurt dışından tahliyeleri sürüyor.



Uçuşlar iptal edildikten sonra Almanya'dan Türk Hava Yollarının (THY) uçaklarıyla Türkiye'ye getirilerek Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Sinop Mahmut Kefevi Kız Öğrenci Yurdu'na yerleştirilen 237 vatandaşın buradaki karantina süreçleri de devam ediyor.

Sportif ve sanatsal faaliyetlerde bulunuyorlar

Yurtlarda kalanlara Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünce çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Vatandaşlara kaldıkları odalarda pilates ve çeşitli aletlerle spor yapma imkanı sunuluyor. Uzman eğitmenler gözetiminde vatandaşlar, günlük olarak spor yapma imkanı buluyor.

Yurtta kalan küçük çocuklara yönelik ise resim gibi sanatsal faaliyetler gerçekleştiriliyor. Çocuklara çeşitli hediyeler verilerek, oyunlar oynatılıyor.

Yurtta ayrıca ramazan ayı dolayısıyla vatandaşlara iftar ve sahur yemekleri görevlilerce kurallara uyularak aksatılmadan dağıtılıyor.

Videolar çekerek teşekkür ediyorlar

Yurtta kalan vatandaşlar, kendilerine gösterilen ilgiye ise çektikleri videolarla teşekkür ediyor.

Çektikleri videoları sosyal medya hesaplarından paylaşan vatandaşlar, memnuniyetlerini dile getiriyor.

Yurtta kalan Halit Türker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 50 yıldır yurt dışında yaşadığını belirterek, dünya genelinde tablonun ağırlaşmasının ardından ülkesine dönmeye karar verdiğini, Türkiye'nin de seslerine kulak verdiğini vurguladı.

Yapılan girişimlerin ardından Almanya'dan Türkiye'ye getirildiklerini anlatan Türker, "Öncelikle ülkeme çok teşekkür ediyorum. Böyle zor bir süreçte bizleri hiç yalnız bırakmadılar. Tüm ihtiyaçlarımız, taleplerimiz karşılanıyor. Allah herkesten razı olsun. Yapılanları gördükçe ülkemle, Cumhurbaşkanımızla onur ve gurur duyuyorum." dedi.

Mustafa Pekuz da kendilerine çok iyi imkanlar sunulduğunu belirterek, "Kaldığımız yurtta her türlü imkan var. Personel ellerinden gelenin en iyisini yapıyor. Türkiye, dünyada bu süreci en iyi yöneten ülke diyebiliriz. Herkese çok teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Kazım Açıkbaş da misafirlerin rahat edebilmesi için tüm imkanlarını seferler ettiklerini, gereken özenin gösterildiğini aktardı.