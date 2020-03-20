Yurtlarda karantinada bulunan vatandaşlar sağlık çalışanlarını alkışladı - Son Dakika
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Yurtlarda karantinada bulunan vatandaşlar sağlık çalışanlarını alkışladı

6 saat önce

Avrupa'dan Türkiye'ye gelerek yurtlarda karantinaya alınan vatandaşlar saat 21.00'de pencerelere çıkarak sağlık çalışanlarını alkışladı.

Yurtlarda karantinada bulunan vatandaşlar sağlık çalışanlarını alkışladı, System.String[]

Avrupa'dan Türkiye'ye gelerek yurtlarda karantinaya alınan vatandaşlar saat 21.00'de pencerelere çıkarak sağlık çalışanlarını alkışladı.


Korona virüs nedeniyle 9 Avrupa ülkesine uçuşlar kısıtlamış ve bu ülkelerde iş, akraba ziyareti ve öğrenci olarak bulunan vatandaşlar Türk Hava Yollarına ait uçaklarla İstanbul'a getirilerek Güngören Fatih Sultan Mehmet Karma Öğrenci Yurdu, Başakşehir Kanuni Sultan Süleyman Erkek Öğrenci Yurdu ve Florya'da bulunan Beşyol Kız Öğrenci Yurdu'nda karantinaya alınmıştı. Yurtlarda karantinada kalan vatandaşlar saat 21.00'de pencerelere çıkarak bir dakika boyunca aralıksız çalışmalarını sürdüren sağlık çalışanlarını alkışladı. - İSTANBUL

İstanbul, Türkiye, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 09:37 Kaynak: İHA

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