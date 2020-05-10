Yurtlarda karantinaya alınan vatandaşlardan 'Anneler Günü' mesajı - Son Dakika

İÇİŞLERİ Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), koronavirüs tedbirleri kapsamında yurt dışından getirilerek Türkiye'deki yurtlara yerleştirilen vatandaşların, 'Anneler Günü' dolayısıyla annelerine mesaj içeren görüntülerini paylaştı.

AFAD, Twitter üzerinden 'Anneler Günü' dolayısıyla görüntülü video paylaştı. Görüntüde, koronavirüs tedbirleri kapsamında yurt dışından getirilerek Türkiye'de çeşitli illerde bulunan KYK yurtlarına yerleştirilen vatandaşların, annelerine olan mesajları yer aldı. Paylaşımdaki açıklamada ise, "Yurt dışından gelerek yurtlarda misafir ettiğimiz vatandaşlarımızdan annelerine mesaj var. Siz de annenize olan mesajınızı yorumlarda paylaşabilirsiniz. Tüm annelerimizin 'Anneler Günü' kutlu olsun" ifadesine yer verildi.