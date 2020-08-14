Yurtta 23 bin 250 personelle 'motosiklet' uygulaması - Son Dakika

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca ülke genelinde 23 bin 250 personelin katılımıyla 4 bin 643 noktada yapılan motosiklet uygulamasında, 1984 araç ve motosiklet trafikten menedildi.

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde; çalıntı, aranan ve ruhsatsız/plakasız motosikletlerin bulunmasına yönelik olarak ülke genelinde dün, 7 bin 42 ekip ve 23 bin 250 personelin katılımıyla, 4 bin 643 noktada eş zamanlı uygulama yaptı. Uygulamada, 137 bin 281 araç ve motosiklet kontrol edildi. 106 çalıntı ve aranma kaydı bulunan motosiklet ile 40 çalıntı ve aranma kaydı bulunan araç bulundu. Bin 984 araç ve motosiklet trafikten menedildi. 8 bin 544 motosiklet ve araca para cezası uygulandı, 895 kişiye adli ve idari işlem yapılırken, aranma kaydı bulunan 216 şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı.Ayrıca uygulamada çok sayıda silah, kesici alet ve yüklü miktarda kaçak sigara ile uyuşturucu madde ele geçirildi.