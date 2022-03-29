Yurtta çıkan yangın paniğe sebep oldu - Son Dakika
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Yurtta çıkan yangın paniğe sebep oldu

29.03.2022 13:35
Yurtta çıkan yangın paniğe sebep oldu

Ankara'da özel bir öğrenci yurdunun en üst katında yangın çıktı.

Ankara'da özel bir öğrenci yurdunun en üst katında yangın çıktı. Elektrik kontağındaki kısa devre sebebiyle meydana geldiği ileri sürülen yangında yaralanma veya can kaybı yaşanmadığı belirtildi.

Olay, Yenimahalle ilçesindeki özel bir öğrenci yurdunda meydana geldi. İddialara göre, yurdun en üst katında bulunan bir odanın elektrik aksamında oluşan kısa devre nedeniyle yangın çıktı. Kısa sürede yayılan alevler binanın üst katını sararken, yetkililerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye personeli sevk edildi. Kısa sürede yangının yaşandığı bölgeye gelen itfaiye ekipleri, çevre kontrolünü ve binadaki insanların tahliyesini sağladıktan sonra yangını kontrol altına alarak söndürdü. Olayda dumandan ötürü zehirlenme, yaralanma ya da can kaybının olmadığı öğrenildi.

Konuyla ilgili inceleme başlatıldı. - ANKARA

Yurtta çıkan yangın paniğe sebep oldu

YORUMLAR
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Korkutan baca yangını büyümeden söndürüldü Korkutan baca yangını büyümeden söndürüldü Şişli'deki bu binada her hafta yangın çıkıyor, mahalleli isyanda Şişli'deki bu binada her hafta yangın çıkıyor, mahalleli isyanda

İtfaiye, Ankara, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yurtta çıkan yangın paniğe sebep oldu - Son Dakika


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