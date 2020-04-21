Yurtta "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor - Son Dakika
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Yurtta "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor

6 saat önce

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında İstanbul ve İzmir başta olmak üzere yurt genelinde "Evde kal." çağrısına büyük oranda uyuluyor.

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında İstanbul ve İzmir başta olmak üzere yurt genelinde "Evde kal." çağrısına büyük oranda uyuluyor.

Şehirlerin en işlek caddeleri sessizliğe bürünürken, ülke çapında maske kullanımını artıran vatandaşlar, sosyal mesafe kuralına da uyuyor.

Koronavirüs önlemleri doğrultusunda 23 Nisan Perşembe gününden itibaren uygulanacak 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde vatandaşlar, ramazanın da etkisiyle pazar yerleri ve gıda satışı yapılan yerlerde ise yoğunluk oluşturdu.

İstanbul trafik yoğunluğu yüzde 17 seviyesinde

İstanbul'un en işlek yerlerinden Taksim ve Sarıyer sakin. Beşiktaş Meydanı'nın önceki günlere oranla daha kalabalık olduğu görülürken, Fatih, Bayrampaşa, Gaziosmanpaşa ve Bahçelievler'deki meydanlarda az sayıda insana rastlandı.

İstanbul Anadolu yakasındaki Beykoz, Üsküdar, Kadıköy ve Maltepe'de sahil, park, meydan ve caddeler sakin. Üsküdar meydanında hareketlilik gözlenmezken, Kız Kulesi ve Salacak sahil kordonunda ise polis ve zabıta ekipleri önlem aldı.

Kadıköy İskelesi, İETT peronları ve sahilde toplu ulaşım araçlarını kullanan vatandaşlar dışında ciddi bir kalabalık görülmüyor. Polis ekiplerinin denetim yaptığı Kalamış, Caddebostan sahillerinde de sessizlik hakim.

Öte yandan, saat 12.00 itibarıyla İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 17 dolaylarında seyretti.

İzmir'in işlek meydanları yine sessiz kaldı. Aydın'da Atatürk Kent Meydanı ve Adnan Menderes Bulvarı'nda ise önceki günlere göre yoğunluk hakim.

Çanakkale ve Kütahya'da yağışlı hava

Bursa, Eskişehir, Balıkesir, Bilecik ve Yalova'da vatandaşlar "Evde kal." çağrılarına uydu.

Çanakkale'de sabah başlayan yağışlı hava da vatandaşların evlerinden çıkmamalarında etkili oldu. Kütahya'da, serin ve yağışlı havanın da etkisiyle sokaklarda sessizlik hakim.

Sakarya'da bazı yerler yoğun

Sakarya'nın en işlek güzergahları Çark Caddesi, Atatürk Bulvarı ve Dar Sokak'ta, bankadaki işlemleri ve ramazan dolayısıyla market alışverişi için evlerinden çıkanlar nedeniyle kısmen yoğunluk görüldü.

Kocaeli'de, kentin en işlek güzergahını oluşturan Yürüyüş Yolu ile çevresinde kısmen yaya ve araç yoğunluğu yaşandı.

Düzce, Bolu, Karabük, Zonguldak ve Bartın'da vatandaşların zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmadıkları, çıkanların da maske kullandığı görüldü.

Trakya'da da çağrıya büyük oranda uyuluyor

Edirne'de polis ekipleri, girişlerin kısıtlandığı Saraçlar Caddesi'ne, ateş ölçümünü yaptıkları vatandaşların girmesine izin veriyor.

Kırklareli'nde vatandaşlar, zaruri ihtiyaçlar dışında evde kalmayı tercih etti. Tekirdağ'ın işlek yerleri Cumhuriyet, Hasan Ali Yücel ve Köprübaşı meydanlarında az da olsa araç yoğunluğu yaşanıyor.

Antalya ve Muğla'daki sahiller ile meydanlar sakin

Güneşli havaya rağmen Antalya'da "Evde kal." çağrısına büyük oranda uyuldu.

Muğla'nın turistik ilçelerinin yanı sıra Isparta ve Burdur'da vatandaşların çoğu evde kalmayı tercih etti.

Karadeniz'de tedbirler karşılık buldu

Trabzon'da 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı ile şehrin en işlek yerlerinden Uzun Sokak, Kahramanmaraş ve Kunduracılar caddeleri, Ordu'da Demokrasi ve Köprübaşı meydanları, Giresun'da Atatürk Meydanı ve Gazi Caddesi, Rize'de 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı, Gümüşhane'de 15 Temmuz Zafer Meydanı, Atatürk ve Cumhuriyet caddeleri ile Fatih Parkı, soğuk ve yağışlı havanın da etkisiyle eskiye oranla boş kaldı.

İç Anadolu'da sessizlik hakim

Kayseri, Malatya, Sivas, Yozgat, Niğde, Kırıkkale ve Kırşehir'de caddeler boş kalırken, Nevşehir ve ilçelerinde bazı banka ve kamu kurumları önünde yoğunluk görüldü.

Gaziantep'in işlek caddeleri sakin. Şanlıurfa'nın bazı noktalarında kısmen yoğunluk yaşandı.

Konya'da, Karatay Eski Garaj bölgesinde hareketlenmeye karşın ekipler uyarılarda bulundu. Afyonkarahisar, Karaman, Aksaray'ın işlek caddelerinde genel bir sessizlik hakim.

Aksaray'da da kent sakinleri sokağa çıkmıyor.

Samsun'da Çoban İskelesi vatandaşlara kapatıldı

Samsun'da Çoban İskelesi vatandaşların giriş ve çıkışlarına kapatıldı. Polis ekipleri, kentin işlek caddelerinde vatandaşlara maske takmaları konusunda uyarıda bulunuyor.

Çorum'un işlek noktalarından Gazi ve İnönü caddeleri ile Hürriyet Meydanı'nda yaya ve araç trafiği görüldü.

Çankırı, Kastamonu, Tokat, Sinop ve Amasya'da caddeler boş kaldı.

Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Tunceli, Ardahan, Iğdır'da da sessizlik hakim.

Yurtta Evde kal çağrısına büyük oranda uyuluyor

İstanbul, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.04.2020 03:57 Kaynak: AA

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