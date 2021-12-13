Üye Girişi
Yurtta fenalaşan üniversite öğrencisi hayatını kaybetti! Ölümle ilgili kahreden iddia - Son Dakika

Yurtta fenalaşan üniversite öğrencisi hayatını kaybetti! Ölümle ilgili kahreden iddia

13.12.2021 22:49
Yurtta fenalaşan üniversite öğrencisi hayatını kaybetti! Ölümle ilgili kahreden iddia

Bilecik'te üniversite öğrencisi 19 yaşındaki Meltem Berberoğlu, kaldığı yurtta fenalaşması üzerine kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 3'üncü sınıf öğrencisi olan Berberoğlu'nun midesine kelepçe taktırdığı iddia edildi.

Bahçelievler Mahallesi'nde hizmet veren Halime Hatun KYK Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Meltem Berberoğlu yurtta fenalaştı. Yere düşen genç kıza ilk müdahaleyi yurtta kalan paramedik öğrencileri yaptı. Olay yerine gelen ambulansla Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan genç kız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

MİDESİNE KELEPÇE TAKTIRDI İDDİASI

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi olan Meltem Berberoğlu'nun midesine kelepçe taktırdığı iddia edildi. Berberoğlu'nun Sakarya'nın Karasu ilçesinde ikamet ettiği öğrenilirken, ölüm haberini alan arkadaşları büyük üzüntü yaşadı.

Yurtta fenalaşan üniversite öğrencisi hayatını kaybetti! Ölümle ilgili kahreden iddia
Yurtta fenalaşan üniversite öğrencisi hayatını kaybetti! Ölümle ilgili kahreden iddia
Yurtta fenalaşan üniversite öğrencisi hayatını kaybetti! Ölümle ilgili kahreden iddia
Yurtta fenalaşan üniversite öğrencisi hayatını kaybetti! Ölümle ilgili kahreden iddia

Bahçelievler Mahallesi, Halime Hatun, Üniversite, Bilecik, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yurtta fenalaşan üniversite öğrencisi hayatını kaybetti! Ölümle ilgili kahreden iddia - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

3 konuda varılan uzlaşma asgari ücretin kaderini belirleyecek 23:16 3 konuda varılan uzlaşma asgari ücretin kaderini belirleyecek
Hepsi grubuyla ünlenen şarkıcı Gülçin Ergül kaza geçirdi, sürücü arkadaşı yaşamını yitirdi 22:46 Hepsi grubuyla ünlenen şarkıcı Gülçin Ergül kaza geçirdi, sürücü arkadaşı yaşamını yitirdi Mansur Yavaş'ıın ısrarı sonrası Melih Gökçek zırhlı aracını teslim edeceğini bildirdi 20:07 Mansur Yavaş'ıın ısrarı sonrası Melih Gökçek zırhlı aracını teslim edeceğini bildirdi Stokçulukta ceza üst sınırı 2 milyon TL'ye çıkıyor 18:10 Stokçulukta ceza üst sınırı 2 milyon TL'ye çıkıyor Mağarada kıstırılan 9 terörist böyle etkisiz hale getirildi 17:39 Mağarada kıstırılan 9 terörist böyle etkisiz hale getirildi Slavia Prag, temsilcimiz Fenerbahçe'yi hafife aldı 17:02 Slavia Prag, temsilcimiz Fenerbahçe'yi hafife aldı Avrupa Ligi'ndeki eşleşmeler de ölüm gibi! 15:35 Avrupa Ligi'ndeki eşleşmeler de ölüm gibi! Ayva hırsızları tarla sahibine yakalanınca ortalık birbirine girdi! Görüntüler film sahnelerini aratmadı 14:00 Ayva hırsızları tarla sahibine yakalanınca ortalık birbirine girdi! Görüntüler film sahnelerini aratmadı

Son Dakika Haberleri
23:15 Takip ettiği genç kızı asansörde yakalayan sapık, tecavüze yeltendi
23:12 Rıdvan Dilmen canlı yayında ayrılık hakkında konuştu: Vitor Pereira gidecek
22:55 HDP eski belediye başkanı Ayhan Bilgen partisinden istifa etti
22:54 Bakan Çavuşoğlu'nun golf eleştirisine verdiği cevap AK Partilileri coşturdu
22:36 Gaziantep deplasmanından eli boş dönen Fenerbahçe, zirveyle puan farkını eritemedi
22:10 Halk Ekmek önündeki uzun kuyruk görüntülerine Ekrem İmamoğlu'ndan tepki
22:07 Luiz Gustavo artık Fenerbahçe'de istenmiyor
21:42 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görevden aldığı Semih Tümen: Enflasyonda üç haneyi görmek işten bile değil
21:41 Acılar içinde sahayı terk eden Muslera'nın sağlık durumuyla ilgili bilgiyi Selçuk İnan verdi
21:40 Son Dakika: Türkiye-Ermenistan ilişkileri normalleşiyor
Takip ettiği genç kızı asansörde yakalayan sapık, tecavüze yeltendi Takip ettiği genç kızı asansörde yakalayan sapık, tecavüze yeltendi         
23:16
Rıdvan Dilmen canlı yayında ayrılık hakkında konuştu: Vitor Pereira gidecek Rıdvan Dilmen canlı yayında ayrılık hakkında konuştu: Vitor Pereira gidecek         
23:13
Son Dakika: Türkiye-Ermenistan ilişkileri normalleşiyor Son Dakika: Türkiye-Ermenistan ilişkileri normalleşiyor         
21:41
Merkez Bankası'nın piyasaya 4. defa yaptığı dolar müdahalesinin miktarı kesinleşti Merkez Bankası'nın piyasaya 4. defa yaptığı dolar müdahalesinin miktarı kesinleşti         
19:26
Özgür Demirtaş'tan Merkez Bankası'na çağrı: Rezerv satarak bu iş yapılmaz Özgür Demirtaş'tan Merkez Bankası'na çağrı: Rezerv satarak bu iş yapılmaz         
17:54
Eşinin pideciyle kaçtığı öğrendikten sonra intihar eden adamla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı Eşinin pideciyle kaçtığı öğrendikten sonra intihar eden adamla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı         
17:23
Yılbaşı ağacının arasından dünyanın en ölümcül yılanı çıktı Yılbaşı ağacının arasından dünyanın en ölümcül yılanı çıktı         
16:42
Şeker hastası kız, çikolatayı ağzına götürdüğü esnada poşetle karşılaştı Şeker hastası kız, çikolatayı ağzına götürdüğü esnada poşetle karşılaştı         
14:04
Arda Turan gibi Kerem'i de transfer ediyorlar! İspanyol devinden eski rekoru kıracak bedel Arda Turan gibi Kerem'i de transfer ediyorlar! İspanyol devinden eski rekoru kıracak bedel         
13:29
Son Dakika: Merkez Bankası'ndan piyasaya dördüncü müdahale! Dolar anında düştü Son Dakika: Merkez Bankası'ndan piyasaya dördüncü müdahale! Dolar anında düştü         
13:02
İnegöllü mobilyacılar acil 15 bin eleman arıyor İnegöllü mobilyacılar acil 15 bin eleman arıyor         
12:22
Saddam Hüseyin'in yakalandığı sığınaktaki son sözlerini biliyor musunuz? Saddam Hüseyin'in yakalandığı sığınaktaki son sözlerini biliyor musunuz?         
11:44
Einstein, "Arılar yok olursa insanlığın 4 yıl ömrü kalmıştır" demişti! Einstein, "Arılar yok olursa insanlığın 4 yıl ömrü kalmıştır" demişti!         
10:45
Son dakika: Cari denge Ekimde 3 milyar 156 milyon dolar fazla verdi Son dakika: Cari denge Ekimde 3 milyar 156 milyon dolar fazla verdi         
10:10
İsveç Dışişleri Bakanı Linde'den YPG ile gündem olacak görüşme! Terör örgütüne maddi yardımı 376 milyon dolara yükseltiyorlar İsveç Dışişleri Bakanı Linde'den YPG ile gündem olacak görüşme! Terör örgütüne maddi yardımı 376 milyon dolara yükseltiyorlar         
08:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2021 23:30:08. #1.12#
SON DAKİKA: Yurtta fenalaşan üniversite öğrencisi hayatını kaybetti! Ölümle ilgili kahreden iddia - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement