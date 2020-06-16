Yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Trakya Kesimi, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz'in iç kesimleri ile İstanbul Sakarya, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının iç ve doğu kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 27

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 32

Adana: Parçalı ve az bulutlu 30

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 26

Samsun: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu 27

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 26

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 26

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 36

(İHA)