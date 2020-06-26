Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu ile Çanakkale'nin doğu, Balıkesir'in kuzey kesimleri, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Eskişehir ve Kütahya'nın kuzeyi, Artvin ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar ise genellikle kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege'de zaman zaman kuvvetli (30-50 km/saat) esecek.



Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Parçalı ve az bulutlu 28



İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, mevzi sağanak yağışlı 28



İzmir: Az bulutlu ve açık 33



Adana: Az bulutlu ve açık 32



Antalya: Az bulutlu ve açık 35



Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri mevzi sağanak yağışlı 27



Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, mevzi sağanak yağışlı 26



Erzurum: Parçalı bulutlu 27



Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 40 - İSTANBUL