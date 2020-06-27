Yurtta hava durumu - Son Dakika

Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Erzincan, Erzurum, Ağrı, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Erzincan, Erzurum, Ağrı, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Alişan, ölümden döndüğü kaza hakkında merak edilenleri tek tek anlattı
İmama küsen mahalleli, namazı cami yerine kıraathane önünde kıldı
Riva'da meydana gelen tekne kazasında kayalıklarda mahsur kalan iki kişi ekipler tarafından kurtarıldı


Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde değişmeyeceği ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın isse genellikle kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında kuvvetlice eseceği tahmin ediliyor.


Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:


Ankara: Az bulutlu 30


İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 29


İzmir: Az bulutlu ve açık 36


Adana: Az bulutlu ve açık 33


Antalya: Az bulutlu ve açık 33


Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 28


Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı 26


Erzurum: Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24


Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 38 - İSTANBUL

Doğu Karadeniz, Erzincan, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 08:38 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yurtta hava durumu - Son Dakika

Son Dakika

14:34 Alişan, ölümden döndüğü kaza hakkında merak edilenleri tek tek anlattı 13:38 İmama küsen mahalleli, namazı cami yerine kıraathane önünde kıldı 13:37 Riva'da meydana gelen tekne kazasında kayalıklarda mahsur kalan iki kişi ekipler tarafından kurtarıldı 12:53 Kimlik yerine ehliyetle sınava gelen öğrenci sınava alınmadı 12:13 İsrail'de BM aracının içinde cinsel ilişki skandalı patlak verdi 12:10 Sürücü belgesi ile YKS'ye girmek isteyen engelli aday, sınava alınmadı 11:59 ATV'de stüdyodaki muhabirin çatışma bölgesindeymiş gibi haber sunması izleyiciyi şaşırttı 11:31 Seçim barajı düşüyor mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasında 4 alternatif var 11:25 Veteriner hekimler, koronavirüs nedeniyle kurban pazarlığında el sıkışarak pazarlık yapılmamasını istedi 11:20 Alişan'ın ölümden döndüğü kaza sonrası kasko şirketinden alacağı ücret belli oldu 10:50 Sınava yetişmeye çalışan kız kardeşler okul yolunda kaza geçirdi, araç direğe çarparak durdu 10:47 Gözaltına alınan kadın, polis aracına binmemek için eteğini indirdi 10:33 Ucuz hava yolu şirketi NokScoot, koronavirüs salgını nedeniyle iflas etti 07:55 Böyle erkeklik olmaz! Kimliği bilinmeyen bir şahıs, tartıştığı genç kızı sokak ortasında dövdü 01:43 Beşiktaş'ın eski yıldızı Guti, Almeria'daki görevinden alındı
Alişan, ölümden döndüğü kaza hakkında merak edilenleri tek tek anlattı
14:34
Fenerbahçe'den ayrılan Kruse, Stuttgart paylaşımıyla kafaları karıştırdı: Şaka yaptım
14:26
Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır, MKE Ankaragücü maçı öncesinde YKS'ye girdi
14:09
AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e küfür eden isim gözaltına alındı
13:55
İbrahim Tatlıses, tehdit gerekçesiyle karakolluk olduğu oğluyla sarılıp barıştı
13:51
Turistler muaf olmalarına rağmen sokağa çıkma kısıtlamasına uydu, sahiller boş kaldı
13:37
İmama küsen mahalleli, namazı cami yerine kıraathane önünde kıldı
13:37
Riva'da meydana gelen tekne kazasında kayalıklarda mahsur kalan iki kişi ekipler tarafından kurtarıldı
13:36
Kimlik yerine ehliyetle sınava gelen öğrenci sınava alınmadı
12:53
Fatih, Karadeniz'de gerçekleştireceği sondaj çalışmaları için hareket etti
12:46
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.06.2020 14:48:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yurtta hava durumu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]