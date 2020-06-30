Yurtta hava durumu - Son Dakika

Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun doğu kesimleri ile Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Rize, Muş ve Van çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak...

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun doğu kesimleri ile Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Rize, Muş ve Van çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Tokat'ta cenaze ve nişan merasimi sebebiyle vaka sayılarında artış yaşanıyor
Gelin adayı, göğüsleri büyük görünen kız kardeşini nedimelikten kovdu
Dükkanında sigara içmemesi için uyardığı müşteri tarafından vurularak öldürüldü

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında kuvvetlice eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 31

İstanbul: Az bulutlu ve açık 32

İzmir: Az bulutlu ve açık 34

Adana: Parçalı ve az bulutlu 32

Antalya: Az bulutlu ve açık 32

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 29

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde gök gürültülü sağanak yağışlı 27

Erzurum: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 38

(İHA)

Doğu Karadeniz, Akdeniz, Artvin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 09:07 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yurtta hava durumu - Son Dakika

Son Dakika

15:01 Tokat'ta cenaze ve nişan merasimi sebebiyle vaka sayılarında artış yaşanıyor 14:49 Gelin adayı, göğüsleri büyük görünen kız kardeşini nedimelikten kovdu 14:48 Dükkanında sigara içmemesi için uyardığı müşteri tarafından vurularak öldürüldü 14:41 3 yaşındaki çocuğu öldüren caninin ilk ifadesindeki sözleri kan dondurdu 12:33 Zorla evlendirilmek üzereyken polis baskınıyla kurtulan kızın gözyaşlarının altından dram çıktı 12:05 Arkadaşına ev taşımaya giden kişi, gizli kuyuya düştü 11:24 İbrahim Tatlıses'in 42 yaş küçük aşkı, manikürcüsü çıktı 10:18 Yine asker eğlencesi yine vurdumduymazlık 10:18 Bedirhan bebeğin şehit düştüğü saldırının faillerinden olan bir terörist daha öldürüldü 09:20 İstanbul'un göbeğinde ilginç hırsızlık kamerada; gitar ve kablo çaldı 09:16 Salda Gölü'nün doğal güzelliğini atlı jandarma ekipleri koruyacak 21:58 İstanbul Veteriner Hekimler Odası'ndan Kurban Bayramı uyarısı: 1 milyon kişi koronavirüs riski altında 21:54 Cinnet getiren öğretmen 40 yıllık komşularına satırla saldırdı 20:56 Eminönü'nde hayrete düşüren olay! Kimseyi umursamayan kadın çırılçıplak denize girdi 20:17 İran'da ikinci dalga! Günlük koronavirüs vefat sayısı rekor kırdı
Tokat'ta cenaze ve nişan merasimi sebebiyle vaka sayılarında artış yaşanıyor
15:00
Gelin adayı, göğüsleri büyük görünen kız kardeşini nedimelikten kovdu
14:48
Dükkanında sigara içmemesi için uyardığı müşteri tarafından vurularak öldürüldü
14:47
3 yaşındaki çocuğu öldüren caninin ilk ifadesindeki sözleri kan dondurdu
14:41
Son Dakika: Giresun'da kaybolan İkranur'un cansız bedeni bulundu
14:31
Hanımağa lakaplı Güniz Akkuş'un başı eski sevgilisiyle dertte! Tehdit ve baskı yüzünden savcılığa koştu
14:26
Acun Ilıcalı, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisini abisiyle tanıştırdı
14:24
Son Dakika: İşverenlerin süresi uzatılan kısa çalışma uygulaması için yeni başvuru yapması gerekmiyor
14:24
Sevilla, Ever Banega'nın boşluğunu milli oyuncu Okay Yokuşlu ile doldurmayı planlıyor
14:07
AK Parti cephesine bizzat soruldu: Bu kadar baro başkanı karşı çıkarken bu düzenleme neden var?
13:53
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2020 15:19:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yurtta hava durumu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]