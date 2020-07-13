Marmara ve Doğu Karadeniz'de sağanak yağış etkili olacak - Son Dakika

Marmara ve Doğu Karadeniz'de sağanak yağış etkili olacak

Meteoroloji; Marmara'nın doğusu, Batı ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Tokat ve Ordu çevrelerinde sağanak yağışın etkili olacağını duyurdu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Batı ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Tokat ve Ordu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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Yağışların; Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Kastamonu'nun kıyı kesimleri ile Giresun'un doğu ve Trabzon'un batı ilçeleri ile Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m), Rize ve Artvin çevreleri ile Trabzon'un doğu ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m) olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞINDA ÖNEMLİ BİR DEĞİŞİKLİK OLMAYACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle kuzeyli yönlerden, Akdeniz kıyılarında güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 31

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

İzmir: Az bulutlu ve açık 32

Adana: Az bulutlu ve açık 34

Antalya: Az bulutlu ve açık 33

Samsun: Parçalı bulutlu 30

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların; batı ilçelerinde kuvvetli, doğu ilçelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor) 30

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 38

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 09:20 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Marmara ve Doğu Karadeniz'de sağanak yağış etkili olacak - Son Dakika
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