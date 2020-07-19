Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı iç ve doğu kesimlerde artarak mevsim normallerinin 5-8 derece üzerinde seyredecek, diğer yerlerde değişmeyecek. Rüzgar, genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve az bulutlu 37
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 30
İzmir: Az bulutlu ve açık 32
Adana: Az bulutlu ve açık 33
Antalya: Az bulutlu ve açık 30
Samsun: Parçalı bulutlu 28
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 28
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 33
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 41
(İHA)