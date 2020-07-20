Yurtta hava durumu - Son Dakika

Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Trakya, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı,...

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Trakya, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı Batı Karadeniz'de 2 ila 4 derece azalacak, diğer yerlerde 1 ila 3 derece artacak. Rüzgarın, genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile doğu bölgelerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu, kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı 36

İstanbul: Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı 28

İzmir: Az bulutlu ve açık 32

Adana: Az bulutlu 34

Antalya: Az bulutlu ve açık 30

Samsun: Parçalı bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı 28

Trabzon: Parçalı bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı 28

Erzurum: Az bulutlu ve açık 35

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 42

(İHA)

Batı Karadeniz, İstanbul, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 09:36 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yurtta hava durumu - Son Dakika
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