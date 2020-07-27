Yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, bugün Kars, Ardahan çevreleri ile Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimleri ile yarın Doğu Karadeniz kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN ALINAN TAHMİNLERE GÖRE GÜNÜN EN YÜKSEK SICAKLIKLARI İSE ŞÖYLE:

Ankara: Az bulutlu ve açık 34

İstanbul: Az bulutlu ve açık 31

İzmir: Az bulutlu ve açık 34

Adana: Az bulutlu ve açık 36

Antalya: Az bulutlu ve açık 32

Samsun: Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu 29

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, bugün iç kesimleri, yarın sabah saatlerinde kıyıları yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Erzurum: Parçalı bulutlu 32

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 42

(İHA)